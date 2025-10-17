İsmail Demirci: Ben iyi bir âşık değilim

Haberin Devamı

İSMAİL Demirci, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu ‘Empati’ programında eşi Hande Soral’la ilişkisini anlattı. Ünlü oyuncu, eşine olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi: “Hande’ye âşık olma sebeplerimden biri şuydu; huysuzluk yaptığımda başkaları sinirlenip benimle kavga ederken, Hande bana güldü. ‘Oğlum ne yapıyorsun?’ dedi. Ve bu çok hoşuma gitti. Ben de huysuzluklarımı törpülemeye başladım.”



ÇİÇEK ALMAK AKLIMA GELMİYOR



“İyi bir âşık mısın?” sorusuna “Değilim” yanıtını veren İsmail Demirci, romantik bir adam olmadığını söyledi: “Romantik değilim. Hiç değilim hem de. Aklıma gelmiyor. Bende yok yani o. Çiçek almak çok istiyorum ama normal bir günde bu aklıma gelmiyor. O inceliği koymamışlar bana. Belki de kolaya kaçıyorum bunu söyleyerek.”



ONLARLA BÜTÜN BAĞIM AŞK



Hande Soral’la mutluluklarını oğulları Ali’yle perçinleyen İsmail Demirci, Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Aşk nedir?” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Benim için aşk huzurlu bir ev demek. Hele de şu anki durumum itibarıyla. Artık Hande’yi Ali’siz, Ali’yi Hande’siz düşünemiyorum. Onlarla olan bütün bağım aşk. Ona doğru şeyleri öğretmem de aşk. Yani o kadınla beraber hayata getirdiğimiz oğlum da aşk. Çocuğum olduktan sonra aşkla ilgili fikirlerim çok değişti.”

Hastalık hastasıyım

Hastalık hastası olduğunu itiraf eden İsmail Demirci, “Öyle görünmüyorum ama hastalık hastasıyım. ‘Sol kolum ağrıyor, doktora gidelim’ciyimdir. Yükseklik korkum var. Her şeyi yapabilirim, gemi de kullanırım ama binanın tepesinden bakamam” dedi.

Hande’yi hiç kıskanmıyorum

İsmail Demirci, eşine karşı kıskançlık duymadığını söyledi:

“Hande’yi hiç kıskanmıyorum. Bende kıskançlık yok. Çok güveniyorum Hande’ye.”