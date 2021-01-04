İsmail Balaban kimdir, nereli? İsmail Balaban Survivor 2021 Ünlüler kadrosunda

Survivor 2021 kadrosunda yer alan İsmail Balaban merak edilen isimler arasında bulunuyor. İsmail Balaban’ın hayatı araştırılıyor. Ünlü güreşçi, 17 yaşındayken eski yağlı güreş pehlivanlarından Ziya Talan'ın kendilerini keşfetmesiyle güreşi profesyonel olarak yapmaya başladı.

İSMAİL BALABAN KİMDİR?

İsmail Balaban, Antalya’nın Elmalı ilçesinin Akçay köyünde 3 Ağustos1987 tarihinde doğdu. Elmalı'nın Akçay köyünde çiftçilik yapan Hasan-Ümmü Gülsüm Balaban çiftinin ikiz çocuklarından biri olan (İsmail ve Turan Balaban) İsmail Balaban, küçük yaşta güreşe merak salmış, 17 yaşındayken eski yağlı güreş pehlivanlarından Ziya Talan'ın kendilerini keşfetmesiyle güreşi profesyonel olarak yapmaya başladı.

Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde, 2009 yılı Küçük Orta Büyük Boy’da birincilik, 2012 yılında da Başaltı Boyunda üçüncülük kazandı. 5-7 Temmuz 2013 tarihleri arasında gerçekleşen, 652. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde İsmail Balaban baş kategorisinde er meydanına çıktı. Şaban Yılmaz ve Recep Kara gibi efsane güreşçileri eleyerek finale yükselmeyi başardı. Finalde son 2 yılın şampiyonu yine Antalyalı, Ali GÜRBÜZ ile karşılaşan İsmail Balaban, zorlu geçen müsabakanın sonunda 2. olarak büyük bir başarıya imza attı. Ancak Ali Gürbüz’ün güreş federasyonundan ceza alması nedeniyle İsmail Balaban 2013 yılı Başpehlivanı olarak ilan edildi. 2014 yılı güreşlerinde de, finalde Fatih Atlı’ya yenilerek ikincilik kürsüsüne çıktı. 2015’de Kurtdereli ikinciliği, 2016’da Kurtdereli üçüncülüğü, 2017’ de Kırkpınar başpehlivanlığı, 2018’de Kurtdereli başpehlivanlığı, 2019’da Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliğin, elde etti.

Halen Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü sporcusu olarak güreş hayatını sürdürmektedir.