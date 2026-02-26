İşler sarpa sardı: İlan verdiler, 'incelikli birini' arıyorlar: Maaş fena değil ama fazla mesai var!

Haberin Devamı

Artık en ilgisiz insanların bile bildiği gibi Kral'ın ortanca kardeşi eski prens Andrew Mountbatten Windsor'ın Epstein konusuyla ilgili olarak kaçacak yeri kalmadı. Üstelik daha geçen hafta gözaltına alınıp sorgulandı.

Bunlar olup biterken aile üyeleri de bir yandan hayatlarını ve daha da önemlisi görevlerini sürdürmek zorundalar.

YENİ DİJİTAL İÇERİK ÜRETİCİSİ ARIYORLAR

Bu konuda da en çok iş Galler Prensesi Kate Middleton ile Galler Prensi William'a düşüyor. Çünkü onlar sadece geleceğin taht sahipleri değil aynı zamanda ailenin de vitrin yüzü.

Galler çifti bu konuda da modern çağın gereklerini göz ardı etmedi elbette. Çünkü ekipleri için yeni bir dijital içerik üreticisi arıyorlar. Amaçları da sosyal medya aracılığıyla hem kendi imajlarını sağlam tutmak hem de ailenin dışarıdan görünümüne katkıda bulunmak.

Kraliyet ailesinin resmi internet sitesinde açılan ilana göre Galler çifti, elbette işinin ehli ama aynı zamanda "incelik ve sağduyu sahibi" bir çalışan arayışına girdiler.

Aranan kişinin, çifte ait bütün sosyal medya kanalları için içerik üretmesi ve bunları usta bir hikaye anlatıcısı gibi yansıtması gerekiyor.

İlana göre işe alınacak olan kişi haftada beş gün yani pazartesiden cumaya kadar çalışacak. Haftalık çalışma süresi 37.5 saat. Ama kimi zaman fazla mesai gerekebilir.

İYİ VİDEO VE FOTOĞRAF ÇEKEBİLMESİ GEREK

Görünüşe göre söz konusu kişinin yeni fikirler üretme ve yazım yeteneğinin yanı sıra iyi video ve fotoğraf çekebilme özelliklerine sahip olması da gerekiyor.

Kate ile William'ın bu adımı atmaktaki amaçları genç kuşaklara da sosyal medya aracılığıyla ulaşabilmek. Söz konusu çalışan kimi zaman fazla mesaiye kalabilecek. Ayrıca Kral Charles ile Kraliçe Camilla için de çalışması gerekebilecek.

Diğer yandan Kate ile William'ın dijital içerik üreticisi olacak kişide tam da kraliyet ailesine gerekli özellikler de var.

"Sakin ve diplomatik davranabilmek, her zaman incelik gösterip ihtiyatlı olmak ve en önemlisi de aileyle ilgili gizliliği koruyabilmek" bu özellikler de.