Ä°ÅŸkence gibi bir mÃ¼cadele veriyorlar... 11 yaÅŸÄ±ndaki bir Ã§ocuk bu korkunÃ§ gerÃ§eÄŸi nasÄ±l kabullenecek

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Â YÄ±llar yÄ±lÄ± hatta dÃ¼mdÃ¼z sÃ¶ylersek 70 yaÅŸÄ±na kadar "veliaht" olarak kalan Charles da bunun en Ã§arpÄ±cÄ± Ã¶rneÄŸi. GerÃ§i onun tahta Ã§Ä±kmak iÃ§in epey beklemesi gerekti. Ama annesi Elizabeth iÃ§in o kaÃ§Ä±nÄ±lmaz an geldi ve Charles onun yerine kral oldu.

O zamana kadar geÃ§en bÃ¼tÃ¼n hayatÄ± da bir gÃ¼n tahta Ã§Ä±kmak Ã¼zerine kurgulandÄ± Charles'Ä±n... Ona gÃ¶re eÄŸitim aldÄ±, ona gÃ¶re yetiÅŸtirildi... Ama o tacÄ± takmak iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir acÄ±yÄ± gÃ¶ÄŸÃ¼slemek zorunda kaldÄ±: Anne acÄ±sÄ±nÄ±!

AYNI KADER ONU DA BEKLÄ°YOR

Bu kaderin bir benzeri en bÃ¼yÃ¼k torunu Prens George'u da bekliyor.

O da babasÄ±nÄ±n yerine tahta geÃ§ecek ve daha bu dÃ¼nyadaki ilk gÃ¼nÃ¼nden beri bunun iÃ§in hazÄ±rlanÄ±yor. Åžu anda 11 yaÅŸÄ±nda olan George da o basamaÄŸa babasÄ±nÄ± kaybetmenin bÃ¼yÃ¼k acÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±ktan sonra eriÅŸecek.

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Ä°ÅŸte bu konuda Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate Middleton'Ä±n gerÃ§ekten zorlu bir gÃ¶revi var.

Daha bir Ã§ocuk olan George'u gelecekteki sorumluluklarÄ±na hazÄ±rlamak. Ãœstelik bunun Ã¶nce dedesinin sonra da babasÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼yle baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸunu kavramasÄ±nÄ± onu sarsmadan saÄŸlamak.

DiÄŸer yandan da George'un bÃ¼tÃ¼n bu olaÄŸanÃ¼stÃ¼ durum iÃ§inde tÃ¼m diÄŸer yaÅŸÄ±tlarÄ± gibi normal bir hayat sÃ¼rmesi iÃ§in ortam hazÄ±rlamak.

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BU YAÅžTA BÄ°R Ã‡OCUÄžUN BABASININ Ã–LÃœMÃœ GERÃ‡EÄžÄ°NÄ° KABULLENMESÄ° KORKUNÃ‡!

Kraliyet tarihÃ§isi Robert Lacey'e gÃ¶re George kendisini bekleyen geleceÄŸi ilk kez aÃ§Ä±k ve net olarak 2020 yÄ±lÄ±nda Ã¶ÄŸrendi. Kate ile William, bu durumu kendi seÃ§tikleri ve kontrol altÄ±nda tuttuklarÄ± bir anda sÃ¶ylediler.

BÃ¼tÃ¼n bunlar bir yana George'un iyice anlamasÄ± ve kabul etmesi gereken aÄŸÄ±r bir gerÃ§ek de var: Onu bekleyen geleceÄŸin Ã¶lÃ¼m acÄ±sÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu.

Kensington SarayÄ±'ndan bir kaynak bu konuda "BunlarÄ±n hepsi Ã¶lÃ¼mle ilgili... Ã–nce Charles'Ä±n sonra da William'Ä±n.. Bu, 11 yaÅŸÄ±nda bir Ã§ocuk iÃ§in baÅŸa Ã§Ä±kÄ±lmasÄ± korkunÃ§ bir gerÃ§ek olmalÄ±" diye konuÅŸtu.

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GALLER Ã‡Ä°FTÄ° Ä°Ã‡Ä°N Ä°ÅžKENCE GÄ°BÄ°

Kaynaklara bakÄ±lÄ±rsa da bÃ¼tÃ¼n bunlar Kate ve William iÃ§in kelimenin tam anlamÄ±yla iÅŸkence gibi.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ George'un Ã§ocukluÄŸu gibi genÃ§liÄŸi de bir tacÄ±n ve tahtÄ±n gÃ¶lgesinde geÃ§ecek. Ama diÄŸer yandan da gelecekte aÄŸÄ±r bir sorumluluk almak zorunda olan evlatlarÄ± iÃ§in dengeli bir ortam yaratmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor Ã§ift.

William, 2016 yÄ±lÄ±nda yani George daha kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼kken verdiÄŸi bir rÃ¶portajda "Onun bÃ¼yÃ¼yÃ¼p dÃ¼nyaya nasÄ±l uyum saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± anlamak iÃ§in yeterince zaman olacak. Ancak ÅŸu anda tek yapmam gereken George'un etrafÄ±nda gÃ¼venli ve istikrarlÄ± bir ortam saÄŸlamak. AynÄ± zamanda bir baba olarak da ona elimden geldiÄŸi kadar saygÄ± gÃ¶stermek.

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Kate ile William'Ä±n bu konudaki stratejisi ise bir yandan bundan tamamen soyutlamadan George'u kraliyet sorumluluklarÄ±nÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndan olabildiÄŸince uzak tutmak. Åžimdilik kÃ¼Ã§Ã¼k Prens'i kraliyet sorumluluklarÄ±nÄ±n kamuya aÃ§Ä±k tarafÄ±na alÄ±ÅŸtÄ±rmak.

GÖREVLERÄ°NÄ°N KAMUYA AÇIK TARAFINA ALIÅžTIRILIYOR: Zaten bunun adÄ±mlarÄ±nÄ± da çoktandÄ±r atmÄ±ÅŸ durumda Galler çifti. George küçücük yaÅŸÄ±ndan itibaren Kate ve William ile birlikte bazÄ± ziyaretlerde bulunuyor. Son dönemde de takÄ±m elbisesi içinde sÄ±k sÄ±k kamera karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kÄ±yor. Dedesi Charles'Ä±n 2023 yÄ±lÄ±ndaki taç giyme töreninde onun en büyük torunu olarak önemli bir görev üstlendi. Hatta böylesi bir törende böylesine bir görev alan en genç kraliyet ailesi mensubu olarak tarihe bile geçti George. Bir kaynak "Kate ile William, George'un bir yandan mutlu bir çocukluk geçirmesini saÄŸlarken diÄŸer yandan da gelecekte onu bekleyen sorumluluklarÄ± iyice anlamasÄ± için iyice çaba gösteriyorlar" diye anlattÄ±.





KENDÄ° AÄ°LESÄ° GÄ°BÄ° BÄ°R AÄ°LEDE BÃœYÃœMELERÄ°NÄ° Ä°STÄ°YOR

Kate ve William'a yakÄ±n kaynaklara gÃ¶re Galler Prensesi'nin Ã§ok Ã¶nem verdiÄŸi bir ayrÄ±ntÄ± var: Aile!

Kate, sadece George'un deÄŸil diÄŸer iki Ã§ocuÄŸunun da ailenin Ã¶nemini kavramasÄ± ve ne olursa olsun yanlarÄ±nda hissetmesi iÃ§in elinden geleni yapÄ±yor.

Ä°ÅŸin doÄŸrusu William Ã¶yle Ã§ok da mutlu ve huzurlu bir ailede bÃ¼yÃ¼medi. Ama Kate tam tersine birbirine iyi gÃ¼nde, kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nde destek olan bir ailenin kÄ±zÄ±... Hatta artÄ±k evlenip Ã§ok rahat bir haya sÃ¼rmesine raÄŸmen yine de zor gÃ¼nlerinde ailesine ihtiyaÃ§ duyuyor.

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Kate'in kanser tedavisi sÄ±rasÄ±nda annesi Carole, babasÄ± Michael, kardeÅŸleri Pippa ve James, Kate'i, kocasÄ±nÄ± ve Ã§ocuklarÄ±nÄ± bir an bile yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.

Bu yÃ¼zden Kate de kendi Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunda da benzer duygularÄ±n yerleÅŸmesini istiyor.

Ã–zellikle de kanser tedavisinin ardÄ±ndan kocasÄ± ve Ã§ocuklarÄ±yla daha fazla vakit geÃ§irmeye karar vermesinin nedenlerinden biri de bu.

Prens George, dÃ¼nyaya geldikten birkaÃ§ gÃ¼n sonra anne ve babasÄ±nÄ±n kucaÄŸÄ±nda yÃ¼zlerce kameranÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. Daha yÃ¼rÃ¼meye bile baÅŸlamadan Kate ve William ile yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyarete bile gitti.





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Kate ile William, her ne kadar Ã§ocuklarÄ±nÄ±n diÄŸer yaÅŸÄ±tlarÄ± gibi bÃ¼yÃ¼mesi iÃ§in ellerinden geleni yapÄ±yor olsa da Ã¼Ã§ kardeÅŸ yine de iÃ§ine doÄŸduklarÄ± ailenin getirdiÄŸi ayrÄ±calÄ±klara sahip. GeleceÄŸin kralÄ± George, daha kim olduÄŸunun bile farkÄ±nda deÄŸilken dÃ¶nemin ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama'yÄ± Ã§ocuk odasÄ±nda bile aÄŸÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±.