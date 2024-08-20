Iska 6 Eylül’de vizyona giriyor

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İlk defa 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde seyirciyle buluşan ve Amerika, Slovenya, Fransa, Almanya, İtalya ve Katar gibi birçok ülkede önemli film festivallerinde adaylıklar kazanan “Iska” 1999-2000 sezonunun Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan şampiyonluk maçında yaşananları merkezine alıyor.

Yediği golle Beşiktaş şampiyonluk şansını kaçırınca tüm hayatı değişen Fevzi Tuncay, belgeselde bütün hayatını etkileyen ıska anının bir hata olduğunu, 20 yıl boyunca kendisini boşuna yiyip bitirdiğinin altını çiziyor.

Belgeselde Mehmet Özdilek, Feyyaz Uçar, Ayhan Akman, Sead Halilagiç, gibi futbol dünyasının ünlü isimlerinin yanı sıra çok sayıda gazeteci de yorumlarıyla yer alıyor.

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FilmDeney ve Eigengrau Pictures GmbH ortaklığında çekilen belgeselin yönetmenliğini Mert Erez, yapımcılığını ise Gökçe Kaan Demirkıran yapıyor.