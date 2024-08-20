×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Iska 6 Eylül’de vizyona giriyor

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş Jimnastik Kulübü#Fevzi Tuncay#ISKA
Iska 6 Eylül’de vizyona giriyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 08:46

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün eski kalecisi Fevzi Tuncay’ın hayat hikâyesinin anlatıldığı “ISKA” adlı belgesel, 6 Eylül’de vizyona girecek.

Haberin Devamı

İlk defa 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde seyirciyle buluşan ve Amerika, Slovenya, Fransa, Almanya, İtalya ve Katar gibi birçok ülkede önemli film festivallerinde adaylıklar kazanan “Iska” 1999-2000 sezonunun Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan şampiyonluk maçında yaşananları merkezine alıyor.

Yediği golle Beşiktaş şampiyonluk şansını kaçırınca tüm hayatı değişen Fevzi Tuncay, belgeselde bütün hayatını etkileyen ıska anının bir hata olduğunu, 20 yıl boyunca kendisini boşuna yiyip bitirdiğinin altını çiziyor.

Iska 6 Eylül’de vizyona giriyor

Belgeselde Mehmet Özdilek, Feyyaz Uçar, Ayhan Akman, Sead Halilagiç, gibi futbol dünyasının ünlü isimlerinin yanı sıra çok sayıda gazeteci de yorumlarıyla yer alıyor.

Haberin Devamı

FilmDeney ve Eigengrau Pictures GmbH ortaklığında çekilen belgeselin yönetmenliğini Mert Erez, yapımcılığını ise Gökçe Kaan Demirkıran yapıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş Jimnastik Kulübü#Fevzi Tuncay#ISKA

BAKMADAN GEÇME!