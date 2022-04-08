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İsabel Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisine veda mı edecek? Pelin Akil kadrodan ayrılıyor iddiası

#Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı#İsabel#İsabel Ayrılıyor Mu
İsabel Barbaroslar Akdenizin Kılıcı dizisine veda mı edecek Pelin Akil kadrodan ayrılıyor iddiası

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 26. bölümü ardından İsabel'in akıbeti merak konusu oldu. Oruç Reis'in kolları arasında yığılan İsabel'in "senin aşkınla öleceğim" cümlesi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 26. bölümüne damga vurdu. Peki, İsabel Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisine veda mı edecek?

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Sipahi Yakup Ağa’nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas’ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatan dizide yakında bir ayrılık yaşanacak. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı veda haberiyle gündeme geldi. 7 Nisan tarihinde ekrana gelen Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 26. bölümünde yararlanan İsabel karakteri diziye veda ediyor.

Rahi dizide İsabel rolüne hayat veren Akil, 30. bölümde ekipten ayrılacak.

PELİN AKİL HAKKINDA

Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Pelin Akil, 17 Nisan 1986 tarihinde dünyaya geldi. "Rent Müzikali", "Marika'nın Serveti", "Abim Geldi", "İstanbulname", "Depo", "Sersefil-Korkuyorum" "Sevgilim" ve "Closer" gibi tiyatro oyunlarında yer aldı.

Pelin Akil ilk çıkışını FOX'ta yayınlanan "Arka Sıradakiler" dizisiyle yakaladı, ardından TRT 1'de yayınlanan Pana Film'in yapımcısı olduğu "Kurt Kanunu" dizisinde "Ballı Naciye" rolünü oynadı. Kurt Kanunun'da oynadığı süreçte TRT 1 de yayınlanan "Seksenler" dizisinde "Seçil" karakterine hayat verdi.

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2012 yılında "Suskunlar" dizisinde "Nisan" karakterini canlandıran Pelin Akil daha sonra TRT 1 de yayınlanan "Kızıl Elma" dizisiyle dikkatleri üzerine çekti.

2015'te Show TV'de yayınlanan "Ne Münasebet" dizisinde "Nil" karakterini canlandırdı. Bunların yanı sıra ATV de yayınlanan "Aile İşi" ve yine Star TV de yayınlanan "Çember" gibi projelerde yer aldı.

Aynı projelerde de bulunduğu meslektaşı Anıl Altan ile 2016 eylül ayında nikah masasına oturdu.

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#Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı#İsabel#İsabel Ayrılıyor Mu

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