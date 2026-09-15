İş insanı Celal Can Algül lise aşkı Yağmur Gedik ile evlendi

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Celal Can Algül ve Yağmur Gedik, Sarıyer’de nikâh masasına oturdu. Algül’ün şahitliğini Asuman Dabak ve Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var yaptı.

Algül, “Çok heyecanlıyız. Bu kadar özel bir günde insanların sevdiklerinin yanında olması insanı daha da mutlu ediyor” dedi.

İş insanı, lise aşkı ile evlendiğini de söyledi: “O dönem Yağmur 'Benim hedeflerim var, seninle vakit harcayamam’ diyerek beni terk etmişti. Nasip bu zamanaymış. Hedeflerini de gerçekleştirmiş. Kader bizi bir araya getirdi.”

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HİÇ AŞERMEDİM



Alina Boz ve Umut Evirgen, “Celal de evliler kulübüne girdi. İkisine de mutluluklar diliyoruz” dedi. Hamilelik süreci hakkında konuşan Boz, “19. haftadayız. Odasını pembeye boyadık. Hiç aşerme durumum olmadı. İnşallah biraz olur da isteklerim de artar. Evde her yerde meyve var zaten” dedi.

Nikâh şahidi Asuman Dabak, “Celal artık kardeşimden de öte oldu. 20’nin üstünde nikâh şahitliği yapmışımdır” dedi.

Somer Sivrioğlu - Didem Belen