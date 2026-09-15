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İş insanı Celal Can Algül lise aşkı Yağmur Gedik ile evlendi

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#Celal Can Algül#Yağmur Gedik#Evlilik
İş insanı Celal Can Algül lise aşkı Yağmur Gedik ile evlendi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 08:41

İş insanı Celal Can Algül, önceki akşam lise aşkı doktor Yağmur Gedik ile Sarıyer Uzunya’da düzenlenen düğün töreniyle evlendi.

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Celal Can Algül ve Yağmur Gedik, Sarıyer’de nikâh masasına oturdu. Algül’ün şahitliğini Asuman Dabak ve Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var yaptı.

İş insanı Celal Can Algül lise aşkı Yağmur Gedik ile evlendi

Algül, “Çok heyecanlıyız. Bu kadar özel bir günde insanların sevdiklerinin yanında olması insanı daha da mutlu ediyor” dedi.

İş insanı Celal Can Algül lise aşkı Yağmur Gedik ile evlendi

İş insanı, lise aşkı ile evlendiğini de söyledi: “O dönem Yağmur 'Benim hedeflerim var, seninle vakit harcayamam’ diyerek beni terk etmişti. Nasip bu zamanaymış. Hedeflerini de gerçekleştirmiş. Kader bizi bir araya getirdi.” 

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İş insanı Celal Can Algül lise aşkı Yağmur Gedik ile evlendi

HİÇ AŞERMEDİM

Alina Boz ve Umut Evirgen, “Celal de evliler kulübüne girdi. İkisine de mutluluklar diliyoruz” dedi. Hamilelik süreci hakkında konuşan Boz, “19. haftadayız. Odasını pembeye boyadık. Hiç aşerme durumum olmadı. İnşallah biraz olur da isteklerim de artar. Evde her yerde meyve var zaten” dedi.

İş insanı Celal Can Algül lise aşkı Yağmur Gedik ile evlendi

Nikâh şahidi Asuman Dabak, “Celal artık kardeşimden de öte oldu. 20’nin üstünde nikâh şahitliği yapmışımdır” dedi.

İş insanı Celal Can Algül lise aşkı Yağmur Gedik ile evlendi

Somer Sivrioğlu -  Didem Belen

 

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#Celal Can Algül#Yağmur Gedik#Evlilik

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