Iron Man (Demir Adam) ne zaman çekildi, konusu nedir? Yeniden TV ekranlarında! İşte Iron Man oyuncuları ve karakterleri...

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Iron Man konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. 2008 yılında vizyona giren yapım Afganistan’da esir düşen Tony Stark’ın bir mağarada Iron Man kostümünü yapıp kurtuluşu ve düşmanlarla savaşına odaklanıyor.

IRON MAN KONUSU NEDİR?

Tony Stark, hem bir mühendislik dahisi hem de tam bir playboydur. Kendi ülkesinde teknoloji harikası füzeler ve silahlar üretmektedir. Afganistan’da yeni bir füzeyi tanıtırken esir düşer ve yaralanır. Onu kaçıranlar, kendileri için bir füze yapmasını isterler. Tony ise bunun yerine zırhlı bir giysi yapar. Bunu yapmaktaki amacı zekasını kullanarak farklı bir kurtuluş yöntemini planlamaktır. Boş zamanlarını kadınlarına ayıran Tony’nin hayatı artık tamamen farklı bir şekle bürünmüştür. Onun bununla nasıl baş edeceği ise esas konudur.

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IRON MAN OYUNCU KADROSU

Robert Downey Jr.,

Terrence Howard,

Jeff Bridges,

Gwyneth Paltrow

Shaun Toub

Leslie Bibb

Clark Gregg

Bill Smitrovich