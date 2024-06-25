×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Iron Man (Demir Adam) ne zaman çekildi, konusu nedir? Yeniden TV ekranlarında! İşte Iron Man oyuncuları ve karakterleri...

Güncelleme Tarihi:

#Iron Man#Iron Man (Demir Adam)#Iron Man Konusu
Iron Man (Demir Adam) ne zaman çekildi, konusu nedir Yeniden TV ekranlarında İşte Iron Man oyuncuları ve karakterleri...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 16:47

Iron Man (Demir Adam), bu akşam (25 Haziran) Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Demir Adam bir diğer ismiyle Tony Stark, Marvel sinematik evreninin en sevilen karakterlerinden biri. Tony Stark, ürettiği muhteşem zırhıyla düşmanların planlarını bozmayı başarıyor. Jon Favreau'nın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerinde Robert Downey Jr., Terrence Howard, Gwyneth Paltrow ve Jeff Bridges gibi isimler yer alıyor. Peki Iron Man (Demir Adam) ne zaman çekildi, konusu nedir? İşte Iron Man oyuncuları ve karakterleri...

Haberin Devamı

Iron Man konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. 2008 yılında vizyona giren yapım Afganistan’da esir düşen Tony Stark’ın bir mağarada Iron Man kostümünü yapıp kurtuluşu ve düşmanlarla savaşına odaklanıyor.

IRON MAN KONUSU NEDİR?

Tony Stark, hem bir mühendislik dahisi hem de tam bir playboydur. Kendi ülkesinde teknoloji harikası füzeler ve silahlar üretmektedir. Afganistan’da yeni bir füzeyi tanıtırken esir düşer ve yaralanır. Onu kaçıranlar, kendileri için bir füze yapmasını isterler. Tony ise bunun yerine zırhlı bir giysi yapar. Bunu yapmaktaki amacı zekasını kullanarak farklı bir kurtuluş yöntemini planlamaktır. Boş zamanlarını kadınlarına ayıran Tony’nin hayatı artık tamamen farklı bir şekle bürünmüştür. Onun bununla nasıl baş edeceği ise esas konudur.

Haberin Devamı

IRON MAN OYUNCU KADROSU

Robert Downey Jr.,
Terrence Howard,
Jeff Bridges,
Gwyneth Paltrow
Shaun Toub
Leslie Bibb
Clark Gregg
Bill Smitrovich

Haberle ilgili daha fazlası:
#Iron Man#Iron Man (Demir Adam)#Iron Man Konusu

BAKMADAN GEÇME!