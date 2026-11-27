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İLK DÖNEM DİZİSİ HEYECANI

Kanal D’nin merakla beklenen dizisi Susuz Yaz’da Yeter rolüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan İrem Sak, heyecanını anlattı. 1 Aralık Salı akşamı ekran yolculuğuna başlayacak proje ile kariyerinde bir ilki yaşayacak olan oyuncu, “İlk dönem işim. Her zaman hayatımda böyle bir deneyimin olmasını istedim. Çok heyecanlıyım” diye konuştu.

“İZLERKEN MUTLU OLACAKLAR”

Adana’da çekilen Susuz Yaz’da seyirciyi gerçekçi ve etkileyici bir atmosferin beklediğini belirten Sak, “Setimiz, köylerimiz, evlerimiz çok güzel” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: Ben her geldiğimde çok mutlu oluyorum. Onlar da izlerken bence çok mutlu olacaklar.

“HİKÂYE BENİ MOTİVE ETTİ”

Motivasyonunun üst seviyede olduğunu ifade eden İrem Sak, “İstanbul’u, evimizi, sevdiklerimizi ve düzenimizi bırakıp buraya, Adana’ya gelmek gerçekten biraz motivasyon isteyen bir şey” dedikten sonra motivasyon kaynağını şöyle açıkladı: Beni her şeyden önce motive eden şey hikâye. Hikâyeye çok inanıyor ve ona çok motive oluyorum.

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“BANA YAPILSA NE HİSSEDERDİM?”

Seyircilerin diziyi izlerken karakterlerle güçlü bir bağ kuracağına dikkat çeken başarılı oyuncu, şunları söyledi: Seyircilerimiz izlerken de izledikten sonra da “Ben onun yaptığını yapar mıydım?” ya da “Bana yapılsa ne hissederdim, nasıl tepki verirdim?” dedirtirsek çok mutlu olurum. O gerçekçilikte bir iş olacağına inanıyorum. Hikâyemizin ele aldığı konular buna çok müsait.

GÜÇLÜ BİR KADIN: YETER

Susuz Yaz’ın hikâyesinde önemli bir yere sahip olan Yeter; çalışkan, sabırlı ve güçlü sezgilere sahip bir kadın. Ailesini ve evliliğini korumak için her türlü fedakârlığı yapabilecek cesarette. Sakin ve uyumlu görünümünün ardında ise haksızlık karşısında mücadele etmekten çekinmeyen, gerektiğinde stratejik hamleler yapabilen güçlü bir karakter yatıyor.

SUYUN YAKTIĞI HAYATLAR

Necati Cumalı’nın toplumsal gerçekçi eserinden uyarlanan ve Metin Erksan’ın aynı adla sinemaya taşıdığı Susuz Yaz’ın televizyon uyarlaması, Sema Ergenekon’un imzasını taşıyor. Dizinin hikâyesi, Adana’nın Çarlak köyünde geçiyor. Osman’ın (Mert Ramazan Demir) Bahar’a duyduğu büyük aşk, iki kardeş arasındaki dengeleri değiştiriyor. Sevdiği kadınla yeni bir hayat kurmaya çalışan Osman’ın karşısına Hasan’ın (Batuhan Bozkurt Yüzgüleç) gizli planları çıkıyor. Köyde su ve toprak paylaşımı nedeniyle büyüyen anlaşmazlıklar ise zamanla iki kardeşin hayatını geri dönülmez şekilde değiştirecek olaylara dönüşüyor.

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İDDİALI İSİMLER BİR ARADA

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği Susuz Yaz’ın yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal oturuyor. Dizide Mert Ramazan Demir, Lizge Cömert ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç’e; Şebnem Bozoklu (Döne), İrem Sak (Yeter), Serpil Gül (Beyaz), Deniz Celiloğlu (Resul), Umut Kurt (Ramo), Şirin Sultan Saldamlı (Fatma), Güneş Sayın (Hatice), Begüm Akkaya (Dilan), Ilgım İpekçi (Elvan), Meriç Rakalar (Müslüm), Özgür Daniel Foster (Murtaza), Kayra Zabcı (Gülşen), Esra Ünnü (Filiz) ve Kemal Burak Alper (Cevri) eşlik ediyor.

1 ARALIK SALI AKŞAMI KANAL D’DE

Ay Yapım imzalı Susuz Yaz, 1 Aralık Salı akşamından itibaren her salı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.