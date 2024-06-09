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İrem Sak: Hem yazıp hem oynayacağım

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#İrem Sak#Modern Kadınlar#Nişantaşı
İrem Sak: Hem yazıp hem oynayacağım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2024 09:44

İrem Sak önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülendi.

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Oyuncu, kariyerinde ilk kez kendi yazdığı “Modern Kadınlar” dizisinde başrol oynayacağını söyledi:

“Çok bekledim, böyle bir senaryo gelmeyince kendim yazdım. 10 bölümlük bir dizi oldu. Oyunculuk her zaman devem edecek ama bundan sonra yazma işi bende. Hem yazıp hem oynayacağım. Komediyi seviyorum, gerçekten özlediğimi fark ettim. Bir yazar olarak rüştümü ispat etmek istiyorum. Her sahnede ben varım zaten. İlk başrolüm.”

Sak, kadınların dizi sektöründe tırnaklarıyla kazıyarak bir yerlere geldiğini ve hâlâ erkek ile kadın oyuncu arasındaki kazanç adaletsizliğinin devam ettiğini belirtti:

İrem Sak: Hem yazıp hem oynayacağım



KADINLARIN İŞİ ZOR

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“Kadınların her sektörde işi zor. Bizde yönetmenler ve senaristler de azdır. Rejide son dönemde kadınlar çoğaldı. Biz kadınlar olarak biraz daha tırnaklarımızla kazıdık. Dünyada da böyle, bizde de. Kazanç durumu yine dengesiz. Kadın yönetmene, kadın senariste daha çok ihtiyacımız var. Kadınların her sektörde daha fazla imkan elde etmesi lazım.”

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#İrem Sak#Modern Kadınlar#Nişantaşı

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