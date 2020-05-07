İrem Kanan kimdir, mesleği ne? Acun Ilıcalı'ya voleybol oyununda eşlik eden İrem Kanan hakkında bilgiler

İrem Kanan, Acun Medya Prodüksiyon ve Reklam Hizmetleri Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyesinden birisidir. Eski Türkiye Güzeli Sinem Öztufan ile 2006 yılından beri evli. Nikah şahitliklerini Ebru Gündeş ve Şansal Büyüka’nın yaptığı çiftin iki çocuğu var. Acun Ilıcalı ile dostluğu uzun yıllara dayanıyor. Acun Ilıcalı'nın yaptığı bütün projelerdeki 'görünmeyen güç' olarak tanımlanıyor. İrem Kanan, zaman zaman Surivor yarışlarında Acun Medya takımında yer alarak performans gösteriyor.