İrem Kanan kimdir, kaç yaşında, mesleği ne, eşi kim? Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı İrem Kanan hakkında bilgiler

Acun Medya projelerinde genellikle kamera önünde yer almayı tercih etmeyen İrem Kanan, Survivor 2020 ile ekranlarda da görülmeye başladı. Acun Ilıcalı ile iyi bir ikili olan ve sporun pek çok dalındaki başarısını gözler önüne seren İrem Kanan, karşı takıma defalarca mağlubiyet yaşattı. Peki İrem Kanan kimdir, mesleği ne? Survivor'da voleybol oyununda eşlik eden İrem Kanan hakkında bilgiler...

Eski bir Televole muhabiri olan İrem Kanan, aslen Tekirdağ Şarköylü ancak uzun yıllardır İstanbul’da yaşamaktadır.

İrem Kanan, Acun Medya Prodüksiyon ve Reklam Hizmetleri Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyesinden birisidir. Eski Türkiye Güzeli Sinem Öztufan ile 2006 yılından beri evli. Nikah şahitliklerini Ebru Gündeş ve Şansal Büyüka’nın yaptığı çiftin iki çocuğu var. Acun Ilıcalı ile dostluğu uzun yıllara dayanıyor. Acun Ilıcalı'nın yaptığı bütün projelerdeki 'görünmeyen güç' olarak tanımlanıyor. İrem Kanan, zaman zaman Surivor yarışlarında Acun Medya takımında yer alarak performans gösteriyor

İrem Kanan'ın eşi hakkında bilgiler

Sinem Öztufan, 22 Nisan 1980 tarihinde dünyaya geldi. 1999 yılında TV sektörüne oyuncu olarak atıldı ve halen oyunculuk kariyerine devam etmektedir. 2006 yılında İrem Kanan ile evlendi. 2008 yılında Sarp ismini verdiği oğlunu dünyaya getirmiştir. Onun sonrasında Kaya ismiyle bir oğlu daha olarak ikinci kez anne olmuştur.