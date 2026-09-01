İrem Derici'nin Daha 17 tutkusu konserin önüne geçti

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HAYRANLARIYLA DİZİYİ KONUŞTU

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yapımı Daha 17, ünlü isimlerin de yakın markajında. Dizinin sıkı takipçilerinden İrem Derici, Çatalca'da verdiği konserde şarkılarını seslendirirken aklı o akşam yayınlanan yeni bölümdeydi. Çatalca Belediyesi Erguvan Kültür ve Sanat Festivali'nin kapanış gecesinde sahne alan ünlü şarkıcı, konser boyunca enerjisiyle seyircileri coşturdu. Ancak geceye damga vuran detay, hayranlarıyla yaşadığı Daha 17 diyaloğu oldu.

"İZLEMEYEN Mİ KALDI?"

Konser sırasında "İrem, birlikte Daha 17 izleyelim mi?" yazılı pankart açan gençlere kayıtsız kalamayan Derici, esprili tavrı ile dikkat çekti. "Ben orada bir pankart gördüm: İrem Abla, benimle Daha 17 izler misin? Bugün değil miydi yeni bölüm?" diyen popçu, izleyicilerden büyük alkış aldı. Yoğun konser programı nedeniyle bazı bölümleri canlı izleyemediğini söyleyen Derici, "Artık internetten izleyeceğiz" dedikten sonra fragman analizi yaptı: Fragmanı izlediniz mi? Spoiler vermek istiyorum da... Meğerse birinin rüyasıymış. 'Bu daha bitemez, olamaz...' dedim. Var mı Daha 17 izleyen? Her yerde birinci çıkıyor. Demek ki hepimiz izliyoruz.

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SEVENLERİNE DAHA 17 JESTİ

Diziye olan sevgisini her fırsatta dile getiren İrem Derici, sahnede hayranlarına özel bir sürpriz de yaptı. "Benim son albümümde 'Sanki 17 Yaşındayım' diye bir şarkım var. Hiç alakası yok, biliyor musunuz, diziyle. Aynı gün dizi başladı, aynı gün benim albüm çıktı. Söyleyeceğim ayol..." diyerek parçayı seslendirdi.

EVE GEÇER GEÇMEZ DİZİYİ AÇTI

Daha 17 hayranlığıyla ilgili aldığı yorumlara da değinen Derici, "Bana diyorlar ki, '39 yaşında kadınsın, neyine senin Daha 17 izlemek?' Ben de diyorum ki, aradığım bütün skandallar o dizide. Yani düşünün, ben sektöre ilk çıktığımda çocuk yapsaydım, şu an 15 yaşında olurdu. Neyse, seneye inşallah. Şimdi canım çekti ya..." sözleriyle güldürdü. Konserin ardından evine geçen Derici'nin ilk işi Kanal D'yi açmak oldu. Ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımda, "Eve yeni girdim, sahnedeydim. Bölümü 5 dakika önce açabildim" notunu düştü. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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"HAKAN'I PATAKLAMAK İSTİYORUM"

Bölümün ardından düşüncelerini takipçileriyle paylaşan Derici, "14. bölüm az önce bitti ve net söylüyorum; gelmiş geçmiş en iyi bölümdü" diyerek diziye övgüler yağdırdı. Ünlü şarkıcı postunda Daha 17 ile ilgili analizlerine de yer verdi: Ana karakterleri ve aralarındaki ilişkileri ne kadar özlediğimizi bir kez daha gördük. Şebnem bu bölüm resmen şov yaptı. Aras ve Teo da harikaydı. Leyluş'u izlemeyi çok özlemişim. Ama en önemlisi, bölüm boyunca bir saniye bile telefonuma bakmadım. Artık Hakan'ı AI ile değil, kendi ellerimle pataklamak istiyorum! Tüm ekibin emeğine sağlık. Seyir keyfi zirvedeydi.

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HER PAZAR KANAL D'DE

Yapımcılığını Pastel Film adına Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği Daha 17, her pazar saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.