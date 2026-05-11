İrem Derici'den iddialı çıkış: Pop müziği ben kurtaracağım!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2026 08:16

İrem Derici, Kıbrıs’ta sevenleriyle buluştu. Ünlü şarkıcı önceki akşam Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel’de sahne aldı.

Tarzıyla dikkat çeken şarkıcı, fenomen eserleriyle unutulmaz anlar yaşattı. Galatasaraylı olan şarkıcı, takımının şampiyonluğunu kutladı:

“Geçen hafta Samsunspor maçında Samsunlu olan Sefo’ya her gol yediğimizde, ‘Allah seni kahretmesin’ yazdım. O da her golde, ‘Sus abla’ dedi. Hak ettik şampiyonluğu. Mutluyuz.” Dizileri izleyemediğini söyleyen Derici, “Hiçbir şey izlemiyorum. Benim uyku hastalığım varmış. Yıllarca yanlış ilaç veriyorlarmış. 39 yıldır uyumuyormuşum! Çözeceğiz. Hiçbir şeye odaklanamıyorum” dedi.

5 HAZİRAN'DA ALBÜM ÇIKACAK!

Ünlü şarkıcı yeni albümünün yakında çıkacağını da açıkladı: “5 Haziran’da albüm çıkacak, 13 şarkı olacak. İddiayı sevmem ama yemin ediyorum popu kurtaracağım. 13 şarkı babalar gibi Türkçe pop. Hepsi yeni. 2021’den beri uğraşıyorum, bu defa başka. Sezen Aksu’dan şarkı var. Kaydettikten sonra görüntülü konuştuk, çok beğendi. Tam anlamıyla pop albümü yaptım, arkasında duracağım” dedi.

Şarkıcı, “Rap son dönemde öne geçti. Popçular rap’çileri kullanıyor düet yaparak” sözlerine, “Dünyanın her yerinde popçular ile rap’çiler düet yapıyor. Rap’çiler kendi aralarında düet yapıyorlar. Bu kullanmak değil, yapmayan da yapmıyor.”

 

