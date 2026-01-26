İrem Derici'den Beyaz'a övgü yağmuru

Haberin Devamı

İREM DERİCİ’DEN ENERJİ DOPİNGİ

Programa konuk olan İrem Derici, esprili dili ve yüksek enerjisiyle izleyiciye keyifli anlar yaşattı. Yıllarca Kubat’la birlikte Beyaz’ın programlarına konuk olarak katıldıklarını hatırlatan Derici, “Bu programı ilk günden beri izliyorum. Konuk olmak için resmen musallat oldum” sözleriyle kahkahalara neden oldu.

100 BİN LİRALIK SORUYU SORDU

İrem Derici, yarışmacı Neşe Hanım’a 100 bin liralık soruyu sordu. Heyecan dolu anların ardından doğru yanıt gelince stüdyoda alkışlar yükseldi. Derici, yarışmacıya sarılarak tebrik etti.

Haberin Devamı

“İYİCE YAKIŞIKLI OLMUŞ!”

Derici’nin Beyaz’a yaptığı iltifatlar çok konuşuldu. Ünlü şarkıcı, “Bu adama ne olmuş? İyice yakışıklı olmuş. Yıllardır sinirleniyordum, kurda kuşa ortalığı bıraktı diye… Ama iyice fena olmuş ama dünya ahiret bromsun!” sözleriyle stüdyodakileri kahkahaya boğdu.

“TARKAN’A ÇOK SELAMLAR”

Programda Tarkan sorusu gelince Beyazıt Öztürk’ten yine olay bir espri geldi. Daha önce de Tarkan’a gönderme yapan Öztürk, “Tarkan’a çok selamlar, programımıza gelmek istiyor diye haber yolluyor ama ne yazık ki alamıyoruz” sözleriyle izleyiciyi güldürdü.

Yapımını Erdi Yapım ve CB Yapım’ın üstlendiği Beyaz’la Joker, her pazar saat 20.00’de Kanal D’de…