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İrem Derici-Demet Akalın küstüğü bitti

#Demet Akalın#İrem Derici#Teve2

İrem Derici’nin zeytin dalı uzattığı Demet Akalın Teve2 Magazin Masası’nın canlı yayınına bağlandı… “Zaten neden küstük anlamadım” dedi.

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Teve2’de, hafta içi her gün saat 11.00’de canlı yayınla ekrana gelen, sunuculuğunu usta gazeteci Esin Övet ile ünlü isim Ebru Şancı Öztürk yaptığı programa bugün Demet Akalın’ın İrem Derici hakkında sözleri damga vurdu.

Canlı yayına bağlanan Akalın “Zaten neden küstük anlamadım. Ben İrem'e kızamıyorum...En azından dobra dobra söylüyor...O neden küstü anlamadım. Ben de çok küfür seviyorum ama çok fazla yapınca sevmiyorum, ona yakıştırmıyorum. Onun saygısında sevgisinde bir sıkıntı yok. Ben onun iyiliği için bazı şeyleri retweet'liyorum. Bunların hepsi çoluk çocuğa karışsın istiyorum ” dedi.

NE OLMUŞTU?

Her şeyi başlatan ise Twitter üzerinden İrem Derici hakkında atılan bir tweeti, Demet Akalın'ın beğenmesi oldu. Derici'nin konser öncesi çekilen bir videosu, "İyi şarkıcı olmak, ahlakı bozuk olmak #İremderici" notuyla paylaşıldı. Paylaşım Demet Akalın tarafından beğenildi.

Bir takipçisi İrem Derici'yi durumdan haberdar etmek için, "Demet Akalın tweeti beğenmiş İrem, ne diyorlar bunlar?" şeklinde bir tweet attı.

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Derici ise polemiği başlatan şu yanıtı verdi:

"Aylar önce benden engeli yediği için canı yanıyor hala belli. Ağlayarak günlüğüne yazabilirsin Demo'm."

İrem Derici-Demet Akalın küstüğü bitti
Ünlüler dünyasından en sıcak gelişmeler, kimsenin duymadığı, bilmediği özel haberler, gözden kaçan detaylar, Esin Övet’in deneyimi ve Ebru Şancı Öztürk’ün dobra yorumlarıyla “Magazin Masası’nda konuşuluyor.

Televizyon dünyasının deneyimli ismi Timuçin Güner’in de bazı günlerde yorumcu olarak masada yer aldığı  Magazin Masası hafta içi her gün saat 11.00’de teve2’de…

 

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#Demet Akalın#İrem Derici#Teve2

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