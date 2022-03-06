İranlı oyuncu Sadaf Taherian, Türkiye’de yeni bir yaşam kurdu

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Sosyal medyada “Kadına yönelik taciz ve şiddeti” protesto etmek için başı açık fotoğraflar paylaşan ve bu nedenle İran’da büyük tepkiyle karşılaşan Sadaf Taherian, Amerika’da oyunculuk kariyerine devam ederken, babasını kaybetti. Annesine destek olmak için İstanbul’a gelen oyuncu, aşık olarak Türkiye’de kaldı. Instagram Influencerı olarak kariyerinde yeni başlangıçlar yapan Sadaf Taherian, hızla Türkçe öğrenerek Türkiye’de oyunculuğa devam etmek istiyor.



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Sadaf Taherian, “Oyunculuğa Amerika’da devam etmeyi planlamıştım. Aldığım bir proje teklifi için Amerika’dayken Türkiye’de yaşayan babamı kaybettim ve anneme destek olmak için bir süre Türkiye’de kalmaya karar verdim. Bu süre sonra ummadığım güzel dostluklar, harika insanlar ve İnstagram ’da gördüğüm ilgi ile bambaşka bir kariyerle uzadı ve Türkiye’de kaldım. İnstagram’da yaptığım her şeyi çok severek yapıyorum. Tabii ki, oyunculuğu özlüyorum. Türkiye gibi dizi ve sinema sektöründe çok başarılı bir ülkede yaşadığım için oyunculuğa devam etmek de istiyorum. Bunun için Türkçe öğreniyorum şu anda. Seveceğim bir proje olursa burada da ilk tercihim sinema ama bana uygun olursa bir dizide de rol almak isterim” şeklinde konuştu.

HER ZAMAN TUTKU VE UMUTLARLA DOLU BİR HAYALPERESTTİM

1988 doğumlu Sadaf Taherian, İranlı kadınların sesi olmaya devam edeceğini, her zaman tutku ve umutlarla dolu bir hayalperest olduğunu belirterek şunları söyledi : “Bir kadın olarak hayal kurmak kolay. İran’da kadınlar için hayat hiç kimsenin anlayamayacağı kadar zor. Akıllı ve güçlü kadınlar İranlı kadınlar. Ben de elimden geldiğince İranlı kadınlara dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar hayal etmekten vazgeçmemeleri gerektiğini ve başarabileceklerini, güçlü olmalarını göstermek için çabalıyorum”.