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İpek Tuzcuoğlu'ndan şiir sürprizi

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#İpek Tuzcuoğlu#Şiir Kitabı#Oyuncu
İpek Tuzcuoğlundan şiir sürprizi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 09:44

OYUNCU İpek Tuzcuoğlu’nun yeni şiir kitabı “Yarım”, Mona Kitap’tan çıktı. T

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uzcuoğlu kitabında okurlarına bir sürpriz de hazırladı. Oyuncu, bazı şiirlerini “Safir” dizisinden rol arkadaşları İlhan Şen ve Erkan Bektaş’la birlikte okudu.

Kitapta yer verilen barkodu telefonlarıyla okutanlar, bu şiirleri üç oyuncunun sesinden dinleyebilecek. Tuzcuoğlu, kitabıyla ilgili şunları söyledi:

“Bu kitabı daha önce yapılmamış bir tarzda tasarlamaya çalıştım. Yola çıkış ve ilham kaynağım Kapadokya oldu. Tüm şiirler orada yazıldı. Kitabı satın alanlar, içindeki barkodlar sayesinde bazı şiirleri sesli dinleyebilecekler. Bana verdikleri destek için İlhan Şen ve Erkan Bektaş’a teşekkür ederim. Onlarla şiir okumak ayrı bir keyifti. Bu vesileyle her iki oyuncu arkadaşımın da hayranları onların ağzından
belki de ilk kez şiir dinleyecek.”

 

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#İpek Tuzcuoğlu#Şiir Kitabı#Oyuncu

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