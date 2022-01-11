Ip Man 4: Final filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ip Man 4 ekranlara geliyor!

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Ip Man 4: The Finale güçlü oyuncu kadrosu ile izleyenlere bu akşam Kanal D ekranlarında aksiyon dolu dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor. Ip Man 4: Final, Wilson Wong tarafından yönetilen ve Raymond Wong tarafından yapımı üstlenilen 2019 Hong Kong biyografik dövüş sanatları filmidir. Donnie Yen'in rolünü tekrar canlandırması ile aynı adı taşıyan Wing Chun büyükustası Ip Man'ın hayatına dayanan film serisinin dördüncüsü ve son filmidir. İşte, Ip Man 4: Final filmi konusu ve oyuncuları hakkında bilgiler...

IP MAN 4: FİNAL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ip Man filminin devam halkası olan yapımda, WingChun dövüş tekniğinin ustası Ip Man, ABD’de WingChun okulu açarak yerel dövüş sanatları topluluğunu rahatsız eden öğrencisinin yanına gitmeye karar verir.

Oğluyla beraber San Francisco'ya giden Ip Man, yıldız öğrencisi Bruce Lee'nin diğer dövüş sanatları ustalarıyla yaşadığı çekişmenin tam ortasına düşer.

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IP MAN 4 OYUNCULARI

Yönetmenliğini Wilson Yip'in üstlendiği başarılı filmin dördüncü serisi IP Man 4 (Ip Man 4: Final) oyuncuları arasında, Donnie Yen, Scott Adkins, Danny Kwok-Kwan Chan, Vanness Wu gibi yetenekli isimler yer alıyor.