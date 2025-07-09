İnzivaya çekildi, hayranları korktu… Herkes onu hasta sanıyordu… Yalnız gecelerinde unutamadığı aşkıyla mesajlaşıyormuş!

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Onu uzun zamandır yıllarca aksatmadan en ön sıradan izlediği Los Angeles Lakers’ın NBA maçları dışında pek kimseler görmüyor…

YILLARDIR ORTAYA ÇIKMIYOR, HAYRANLARI KORKUYOR

Çok nadir de olsa çocuklarının sosyal medya paylaşımlarında ortaya çıkıyor ve meraklanan hayranlarının yüreğine iyi olduğu ortaya çıkınca su serpiliyor…

Jack Nicholson uzun yıllardır kendini evine kapatmış durumda ve dışarı çıkmadan, çocukları dışında kimselerle görüşmeden yaşıyor

Kendini yıllardır yaşadığı malikaneye kapatan ve çok yakınları dışında pek kimselerle görüşmeyen Jack Nicholson yıllar önce Hollywood’un görkemi yerine inzivada yaşadığı bir hayatı seçmişti.

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HERKES KENDİNİ DÜNYAYA KAPATTI DERKEN...

Yalnız yaşayan efsanevi aktör Jack Nicholson’ın eski sevgilisi Lara Flynn Boyle'a hâlâ aşık olduğu ve onu düşünmeden duramadığı iddia edildi.

Hayranları onun sağlığının bozulacağından korksa da Hollywood'un efsane ismi dedikodulara göre yalnız akşamlarını boş geçirmiyor...

85 yaşındaki Hollywood efsanesi 2008'den beri emlak yatırımcısı Donald Ray Thomas'ın malikanesinde yaşıyor, ancak arkadaşları, onun inzivaya çekilmiş yaşam tarzının, eski sevgilisiyle olan yakın duygusal bağını yeniden alevlendirdiğini söylüyor.

“Bir süredir tekrar iletişim halindeler ve Jack onu korkutmamaya dikkat ediyor” diyen yakın dostları Jack Nicholson’ın eski aşkına yalnız geçirdiği gecelerde sürekli mesaj attığını, hayatında biri olup olmadığını sorduğunu söylüyor…

Hollywood'un yaşayan efsanesi bir dönem büyük aşk yaşadığı ünlü oyuncu Lara Flynn Boyle'u unutamamış ve geceler boyunca onunla telefon sohbetleri yapmaya başlamış

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Gözden Kaçmasın Hayranları sağlığından endişe ediyordu… Efsane oyuncu kızının yanında ortaya çıktı Haberi görüntüle

FIRTINALI AŞKINI UNUTAMADI, HER GÜN ONU ARIYOR

Jack Nicholson ve Lara Flynn Boyle 1999'dan 2004'e kadar süren fırtınalı bir aşk yaşamışlardı ve bu ilişki ikisi için de çok özeldi.

Birlikte çok iyi vakit geçiren ve çok eğlenen eski aşıklar söylenenlere göre ayrılmış olsalar da bir gün yeniden karşılaşıp bu aşkı yeniden canlandırmayı hep hayal ediyorlardı.

Jack Nicholson’ın şu anda çoğunlukla yalnız olduğu ve çocukları dışında kimseyle görüşmediği ve Boyle'la yaptığı telefon konuşmalarının hayatının en önemli parçası haline geldiği konuşuluyor.

"ONUN SESİNİ DUYUNCA CANLANIYOR"

“Neredeyse her gün onu arıyor ve çoğu zaman aramaları bir saat veya daha uzun sürüyor. Jack, onun sesini duyduğunda canlanıyor.”

Lara Flynn Boyle yıllardır bir başkasıyla evli ancak eski aşkı arayınca onunla sohbet etmekten geri duramıyor

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Öte yandan Jack Nicholson’ın büyük aşkı Lara Flynn Boyle 2006’dan beri tanınmış bir emlakçı olan Donald Ray Thomas’la evli hatta Jack Nicholson’ın inzivaya çekildiği ev de ona ait…

YILLARDIR BAŞKASIYLA EVLİ AMA O DA ESKİ GÜNLERİ UNUTMADI

Boyle'un kocasına sadık olduğu ancak eski aşkı Nicholson’dan gelen mesaj ve aramalara da kayıtsız kalamadığı iddia ediliyor.

Jack Nicholson ara sıra kendisine ikizi kadar benzeyen oğluyla görüntüleniyor... Ray Nicholson da hem babasına benzerliği hem de yeteneğiyle son yıllarda Hollywood'da rağbet gören bir oyuncu haline geldi

Eski aşıkları tanıyanlar bu tuhaf duruma “Lara onun üzerinde büyük bir etkiye sahip. Jack de onun için bir arkadaştan daha fazlasıydı ve birbirlerinden kopamıyorlar” diye yorum yapıyor.