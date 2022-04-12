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İntizar kimdir, kaç yaşında, nereli? Şarkıcı İntizar hakkında merak edilenler

#İntizar#İntizar Şarkıları#İntizar Kimdir
İntizar kimdir, kaç yaşında, nereli Şarkıcı İntizar hakkında merak edilenler

İntizar bu hafta İbo Show konukları arasında yer alıyor. Star TV’de yayınlanan programa konuk olan Şarkıcı İntizar merak edilen isimlerden biri oldu. Peki, İntizar kimdir, kaç yaşında, nereli?

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İntizar’ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Şarkıları ile hafızalara kazınan İntizar, İzmir'de bir müzik yarışmasında Türk halk müziği ve pop müzik dallarında birinci olmuş bunun ardından Sibel Can'ın bir konserinde sahneye çıkmıştır. Ünlü isim konserde Ferdi Tayfur'un dikkatini çekmiştir.

İNTİZAR KİMDİR?

İntizar Arslan 24 Kasım 1974'te Tunceli'de doğmuştur. Babası asker, annesi ev hanımıdır. Babasının görevi nedeniyle Muğla ve İzmir' de yaşamıştır. Gitar ve bağlama çalmaktadır. İzmir'de bir müzik yarışmasında Türk halk müziği ve pop müzik dallarında birinci olan sanatçı, Sibel Can'ın bir konserinde sahneye çıkınca Ferdi Tayfur'un dikkatini çekti ve albüm teklifi aldı. Uzun yıllar Ferdi Tayfur ile çalıştı.

Ağrı Eğitim Fakültesi / Edebiyat Öğretmenliği bölümü mezunu olan sanatçı aynı zamanda şarkıcı Yıldız Tilbe'nin de kuzenidir.

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İNTİZAR ŞARKILARI

Gelincik (1998)

Gece Nemi (2000)

Göçebe (2002)

Aldanırım (2003)

Nazar Boncuğum (2005)

Ihlamurlar Altında / Nazar Boncuğum (2006)

Ömrüm Senindir (2009)

Aşk Yağmurları (2012)

Konu Sen Olunca (2017)

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