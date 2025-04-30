İntikamını almak için o büyük günü bekliyor… Karısını üzenleri asla affetmeyecek!

Haberin Devamı

Prens Harry ve Meghan Markle Ocak 2020’de ABD’ye yerleştikten sonra sular durulur sananlar yanıldı ve aile üyeleri arasındaki kavga giderek şiddetlendi.

Artık Amerikalı olan Sussex Dükü ve Düşesi Harry ve Meghan burada kendilerine yeni bir hayat kurarken ağabey William gelecekte oturacağı taht için hazırlıklarını yapmaya devam ediyor.

Bu süreçte hem Kral Charles’ın hem de Kate Middleton’ın kansere yakalanmaları da yaşananları deyim yerindeyse iyice kızıştırdı.

"UNVAN İSTEMEYİZ!" DEDİLER AMA O AYRICALIKTAN DA VAZGEÇEMEDİLER

Meghan Markle’ın artık başta reçel olmak üzere çeşitli doğal yiyecekler ve yaşam tarzı ürünleri sattığı bir markası var.

Haberin Devamı

Düşes bir yandan da dijital platformlar için programlar çekmeye devam ediyor. Bunu yaparken de aslında yıllar önce vazgeçmiş olduğu kraliyet unvanlarını kullanmaya devam ediyor.

Meghan verdiği röportajlarda ve markasının tanıtımlarında kendinden HRH olarak bahsetmeye devam ediyor.

Bu unvan yani His/Her Royal Highness sarayda hükümdar eşleri için kullanılan ve dilimize majesteleri olarak çevrilebilecek bir seslenme şekli.

Bu kişiler imzalarında ya da kendilerinden bahsedilirken de HRH unvanını kullanıyorlar.

"MAJESTELERİ" SÖZÜNÜ DEMEK ÇOK SEVMİŞ...

Harry ve Meghan İngiltere’de kalıp kraliyet üyesi olmaya devam etselerdi Meghan için gerçekten de bu hitap şekli kullanılacaktı.

Ancak çift İngiltere’den ayrılırken tüm bu unvanlardan vazgeçmiş, kraliyet görevlerinden istifa ederken bu görevlerle gelen tüm ayrıcalıkları da reddettiklerini söylemişti.

Anlaşılan Meghan’ın buna rağmen kraliyetten kalan bu unvanı kendi çıkarı için kullanması William’ı çıldırtmış durumda.

Haberin Devamı

Kardeşiyle yıllardır küs olan ve onu bile affetmeyeceği söylenen öfkeli prensin eşi Meghan’dan ise ölesiye nefret ettiği, adını duyunca bile öfkeden deliye döndüğü biliniyor.

Kral olacağı zaten belli olan ancak babası Charles’ın ilerleyen yaşı ve kanserle savaşması yüzünden muhtemelen tahta tahmin edilenden önce oturacak olan William’ın şimdiden intikam planları yaptığı konuşuluyor.

İNTİKAM PLANINI YAPTI... TAHTA ÇIKAR ÇIKMAZ BAŞLAYACAK

Bu planın ilk aşaması ise tahta oturur oturmaz Harry ve Meghan’ın hâlâ isimlerinin önüne ekledikleri bu soyluluk unvanı HRH’ı ellerinden almak olacak.

Haberin Devamı

Saray kaynakları Meghan Markle'ın pahalı reçelleri de dahil olmak üzere yaşam tarzı ürünlerinin yanında HRH unvanını kullanmasına atıfta bulunarak, “Charles buna katlanmaktan mutlu olabilir ama William katlanmayacak” diyor.

Aynı kaynaklar William’ın öfkesi için de “Harry ve Meghan'dan tüm benliğiyle nefret ediyor ve onları küçümsüyor, ailenin temsil ettiği her şeye ihanet ettiklerine inanıyor ve kraliyet statülerini bir kartvizit olarak kullanmaları fikri onu öfkeden deliye döndürüyor” ifadelerini kullanıyor.

KRAL KENDİNİ ZAYIF GÖSTERİYOR, KENDİSİ GÜÇLÜ BAŞLAMAK İSTİYOR

William babası Charles’ın hem ilerleyen yaşı hem de kanser hastalığı yüzünden kontrolünü kaybettiğini düşünüyor ve Harry’yle Meghan’ın onun son yıllarını ızdıraba çevirme hamleleri yüzünden kardeşine ve karısına olan kini de giderek büyüyor.

Haberin Devamı

Babasının bu unvanları kullanmalarına izin vermesinin onu güçsüz gösterdiğine inanan William tahta geçer geçmez ilk işi kardeşini ve karısını bu konuda uygun şekilde cezalandırmak olacak.

Öte yandan William’ın öfkesinin tak kaynağı elbette ayaklar altına alınan kraliyet kuralları değil. William’ın Meghan Markle’la kişisel bir savaşı da var…

ÖFKE VE NEFRETİN KAYNAĞI BAŞKA

Ve bu nefretin en büyük kaynağı Harry ve Mghan’ın İngiltere’yi terk ettikleri dönemde William’ın eşi Kate Middleton hakkında söyledikleri.

Harry ve Meghan saraydan koparlarken aile üyelerinden en üst düzeyde olan bazılarının Meghan Markle’a açık şekilde ırkçılık yaptığını, konunun doğacak bebeklerinin ten rengine kadar geldiğini iddia etmişlerdi.

Haberin Devamı

"KARIMI ÜZENE ACIMAM!"

Bu suçlamada da oklar Kate Middleton’a yöneldi. Harry ve Meghan Kate’in haklarında birçok iddiayı İngiliz basınına sızdırdığını, gazetelerde haklarında çıkan yalan haberlerin kaynağının Kate olduğunu ima etmişlerdi.

William gözünden bile sakındığı karısı Kate’in bu suçlamalara konu olduğunu öğrendikten sonra kardeşi Harry’ye olan kızgınlığı artık kine dönüşmüş ve karısını üzen kişi kendi öz kardeşi bile olsa onu affetmemeye yemin etmişti…