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İntikam Vakti filmi ne zaman çekildi, konusu nedir? İşte İntikam Vakti filmi oyuncuları!

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İntikam Vakti filmi ne zaman çekildi, konusu nedir İşte İntikam Vakti filmi oyuncuları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2024 17:21

İntikam Vakti (Wrath of Man) televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşuyor. Guy Ritchie'nin yönetmen koltuğunda oturduğu yapım 2021 yılında vizyona girdi. Aksiyon ve gerilim türündeki yapım oğlunun intikamını almaya çalışan gizemli bir adamın hikayesine odaklanıyor. Peki İntikam Vakti konusu nedir, oyuncuları kimler? İntikam Vakti filmi ne zaman çekildi? İşte ayrıntılar...

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İntikam Vakti filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Orijinal adı Wrath of Man olan İntikam Vakti filmin başrolünde Jason Statham yer alıyor. Yönetmenliğini Guy Ritchie'nin yaptığı İntikam Vakti filmi bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

İNTİKAM VAKTİ KONUSU NEDİR?

Gizemli adam H, varlıklı ve güçlüdür. Ancak tüm bunlara rağmen esrarengiz adam H, Los Angeles’ta her hafta milyonlarca dolar taşıyan zırhlı bir araç şirketinde özel güvenlik görevlisi olarak işe başlar. Ancak karşılaştıkları bir soygun girişimi karşısında soğukkanlılığı ve silah kullanımında sergilediği ustalık, geçmişine dair kimi soruların sorulmasına yol açar. Herkes onun çalışmasından memnundur ancak kimse onun neden bu şirkete girdiğini bilmemektedir. H'nin şirkette çalışmasının tek nedeni ise oğlunun ölümüne neden olanlardan intikam almaktır.

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İNTİKAM VAKTİ OYUNCULARI

Jason Statham
Holt McCallany
Josh Hartnett
Scott Eastwood
Andy Garcia
Laz Alanso

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