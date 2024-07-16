İntikam Vakti filmi ne zaman çekildi, konusu nedir? İşte İntikam Vakti filmi oyuncuları!

Haberin Devamı

İntikam Vakti filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Orijinal adı Wrath of Man olan İntikam Vakti filmin başrolünde Jason Statham yer alıyor. Yönetmenliğini Guy Ritchie'nin yaptığı İntikam Vakti filmi bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

İNTİKAM VAKTİ KONUSU NEDİR?

Gizemli adam H, varlıklı ve güçlüdür. Ancak tüm bunlara rağmen esrarengiz adam H, Los Angeles’ta her hafta milyonlarca dolar taşıyan zırhlı bir araç şirketinde özel güvenlik görevlisi olarak işe başlar. Ancak karşılaştıkları bir soygun girişimi karşısında soğukkanlılığı ve silah kullanımında sergilediği ustalık, geçmişine dair kimi soruların sorulmasına yol açar. Herkes onun çalışmasından memnundur ancak kimse onun neden bu şirkete girdiğini bilmemektedir. H'nin şirkette çalışmasının tek nedeni ise oğlunun ölümüne neden olanlardan intikam almaktır.

Haberin Devamı

İNTİKAM VAKTİ OYUNCULARI

Jason Statham

Holt McCallany

Josh Hartnett

Scott Eastwood

Andy Garcia

Laz Alanso