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İntikam Peşinde filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

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İntikam Peşinde filminin konusu nedir, oyuncuları kimler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 17:35

Başrollerini Mel Gibson, Ray Winstone, Danny Huston’ın paylaştığı İntikam Peşinde filmi 23 Temmuz Salı akşamı ekranlara geliyor. Boston'da dedektif olan Thomas Craven'in kizi öldürülür. Herkes asil hedefin Craven oldugunu düsünür. Fakat Craven olayi arastirmaya baslayinca, asil hedefin kizi oldugunu ögrenir. İşte İntikam Peşinde konusu ve oyuncuları!

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İNTİKAM PEŞİNDE KONUSU

Mel Gibson'ın canlandırdığı Thomas Craven, Boston Polis Teşkilatı'nda tecrübeli bir cinayet masası dedektifi ve kızını yalnız büyüten, hüzünlü bir babadır. 24 yaşındaki gözdesi, kızı Emma (Bojana Novakovic) evinde kimliği belirsiz katil ya da katillerce katledilmiştir. Bu katliamın hemen akabinde herkes asıl hedefin Craven olduğunu düşünür. Ancak kısa zaman sonra Craven bu durumdan şüphelenmeye başlar. Duruma el koyacak ve kızının katillerine ulaşacaktır. Cinayeti çözmek için yaptığı araştırma onu, kızının gizli yaşamına, devletin gizli işlerine ve kanıtları yok etmekle görevli devletin gizli adamı Darius Jedburgh'e (Ray Winstone) sürükler.

İNTİKAM PEŞİNDE OYUNCULARI

Mel Gibson

Ray Winstone

Danny Huston

Denis O'Hare

Frank Grillo

Bojana Novakovic

Jay O. Sanders

Paul Sparks

 

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