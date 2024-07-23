İntikam Peşinde filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Mel Gibson'ın canlandırdığı Thomas Craven, Boston Polis Teşkilatı'nda tecrübeli bir cinayet masası dedektifi ve kızını yalnız büyüten, hüzünlü bir babadır. 24 yaşındaki gözdesi, kızı Emma (Bojana Novakovic) evinde kimliği belirsiz katil ya da katillerce katledilmiştir. Bu katliamın hemen akabinde herkes asıl hedefin Craven olduğunu düşünür. Ancak kısa zaman sonra Craven bu durumdan şüphelenmeye başlar. Duruma el koyacak ve kızının katillerine ulaşacaktır. Cinayeti çözmek için yaptığı araştırma onu, kızının gizli yaşamına, devletin gizli işlerine ve kanıtları yok etmekle görevli devletin gizli adamı Darius Jedburgh'e (Ray Winstone) sürükler.
İNTİKAM PEŞİNDE OYUNCULARI
Mel Gibson
Ray Winstone
Danny Huston
Denis O'Hare
Frank Grillo
Bojana Novakovic
Jay O. Sanders
Paul Sparks