İntikam: Bir Aşk Hikayesi oyuncuları kimler? İntikam: Bir Aşk Hikayesi filmi oyuncu kadrosu ve konusu

2017 yılında vizyona giren orjinal adı Vengeance olan İntikam: Bir Aşk Hikayesi Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. TV'de ilk kez yayınlanacak olan İntikam: Bir Aşk Hikayesi filmi oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyenler tarafından gündeme geldi. İşte, filmle ilgili ayrıntılar.

FİLMİN OYUNCULARI KİMLER?

Johnny Martin'in yönetmen koltuğunda oturduğu İntikam: Bir Aşk Hikayesi oyuncuları arasında, Nicolas Cage, Anna Hutchison, Talitha Eliana Bateman gibi isimler yer alıyor.

FİLMİN KONUSU NE?

Başrolünde Oscar ödüllü oyuncu Nicolas Cage’nin yer aldığı film “İntikam: Bir Aşk Hikayesi” Tv’ de ilk kez bu akşam ekrana geliyor. Eşini kaybetmiş genç ve güzel bir kadın olan Teena’ya, bir gece eğlencesinden kızı ile beraber evine dönerken yaşadıkları kasabadaki dört serseri tarafından tecavüz edilir. Her şey son anda kaçarak bir yere gizlenen küçük kızının gözleri önünde olur. Teena öldüresiye şiddet de görmesine rağmen hayatta kalabilmiştir. Saldırganlar son derece pervasızdır. Nitekim küçük kızı perişan bir halde yolda bulan polisler kısa bir sürede faillere ulaşacak ve hepsini tek tek yakalayacaktır. Mahkeme ise tam bir fiyaskodur. Failler çok güçlü bir avukat tutmuşlar ve bu avukatın yaptığı savunma ile adeta kızına kötü örnek olan bir anne algısı oluşmuş, tecavüz ise para karşılığı gerçekleştirilen bir cinselliğe dönüştürülmüştür. Kadının da kızının da feryatları boşunadır. Genç bir polis olan John ise kızın bulunduğu andan itibaren olay hakkında tüm gelişmeleri izlemiş ve mahkeme sonucuna en az kız ve annesi kadar öfkelenmiştir. Ama onun iki kurbandan farkı vardır. Polistir ve silahlıdır. Silahını adalet için kullanmaya karar verir.