Ünlülerin instagram sevinci

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Milyonlarca kişi gibi ünlüler de büyük bir sevinç yaşadı. İrem Derici, uygulamadaki pozuna şu notu yazdı:

“Uyuyakalmışım, o sırada açılmış.” Tarkan, sahnedeyken haberi aldığını söyledi: “Öğrendim ki ben sahnedeyken Instagram açılmış. E gözümüz aydın. Nerede kalmıştık?” Sinan Akçıl da Instagram bağımlısı olmadığını söyledi ve ekledi: “Türkiye, muz cumhuriyeti değildir. Gereken yapıldı. Şimdi çok daha güvenli bir platformdayız. Güçlü Türkiye’nin Meta karşısındaki başarısını da kutlarım.”



CANLI YAYINDA KUTLAMA YAPTILAR



Demet Akalın ve Gülben Ergen, Instagram’dan canlı yayın yaparak kutlama yaptı. Demet Akalın, “İlkokula başlayan çocuklar gibi heyecanlandım” dedi. Gülben Ergen ise “Burası başka bir şey. Bir hafta, az zaman değil” açıklamasını yaptı.