İnsanlığın karanlık tarafı

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Javier Bardem: İnsanların karanlık taraflarını izlemek ilgimi çekiyor

◊ İnsan doğasının karanlık tarafını oynamak ve keşfetmek ne kadar zorlayıcı?

- Aslında oyunculukta her şey zorlayıcı. Eğer bir komedi oynuyorsanız, odadaki en komik adam olmak zorundaysanız. Bu da zor. Bence buradayız çünkü işimizi yapmaya çeken şey insan olma deneyiminden gelen neşe ve acının nereden geldiğini anlamaya çalışmak ve insanlara izleyicilere bunların nereden geldiğine dair bir his, bir bakış açısı sağlamak. Biz bunu yapıyoruz. Örneğin Jose Menendez açısından bakarsam benim için travmayı, acıyı anlamak çok önemliydi. Kendi acısıyla başa çıkamama şekli ve bunun ne kadar acı ve ızdırap yarattığını göstermek önemliydi. Artık bu konular hakkında açıkça konuşabileceğimiz bir zamanda yaşıyoruz. İstismar hakkında konuşabiliyoruz. Toksik erkeklik hakkında konuşabiliyoruz. 30 yıl önce bu konular telaffuz edilemezdi bile. Şükürler olsun ki farklı bir yerdeyiz. Yine de yapmamız gereken çok iş var.

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◊ Sizce izleyiciler neden gerçek suç cinayet hikâyelerine bu kadar ilgi duyuyorlar?

- Bu insan doğasının bir parçası ve biz insanlar gerçekten insanların neler yapabileceğini merak ediyoruz. İnsanların karanlık taraflarını izlemek benim de ilgimi çekiyor. Örneğin “Kuzuların Sessizliği”ni izlerken ‘hayır, bu mümkün değil’ diyorum ama sonra altında neler olduğunu anladığımda karakterin aklından neler geçtiğini hissettikten sonra ‘aslında insanlar bunları da yapabiliyormuş’ diyorsun.

◊ Davayla ilgili o dönemdeki medya kapsamı çok büyüktü. Rolünüz için araştırma yaparken mevcut bilgi zenginliğine nasıl yaklaştınız?

- Benim için pek fazla şey yoktu. Yani, Jose Menendez’in iki satır konuştuğu 10 saniyelik küçük bir röportajı vardı onu izledim. O iki cümleyi defalarca dinledim.

Türkiye’de eğer hayranım varsa teşekkür ederim

◊ Türkiye’ye hiç geldiniz mi, oradaki fanlarınıza neler söylemek isterseniz?

- Hayır, hiç gelmedim. Öncelikle Türkiye’de eğer hayranım varsa teşekkür ederim.



◊ Tabii ki var hayranlarınız. Dizinizle ilgili bir mesajınız var mı?

- Merak uyandıran bir dizi. Bir olayı, 4 kişinin etkilenme şekillerini izleyeceksiniz. Umarım beğenirler.

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Cooper Koch: Umarım bu dizi çocuk istismarı konusuna ışık tutar

◊ Diziyi izleyen seyircinin hikâyeden ne çıkarmasını umuyorsunuz?

- Umarım bu dizi akıl sağlığı ve çocuk cinsel istismarı konularına ışık tutar. Bu olayların hâlâ gerçekleştiğine dair farkındalık yaratır. Ayrıca umarım cinsel istismar mağduru insanlar kendilerini görünür hissedebilir ve ortaya çıkıp deneyimleri hakkında konuşma konusunda daha rahat olabilirler. İstismara uğramış kişiler için daha önceleri yardım alabilecekleri kurumlar yoktu ve belki de kardeşlerin bu konuda çaresiz hissetmelerinin nedenlerinden biri de buydu. Ama şimdi, insanların çıkıp yaşadıkları hakkında konuşup yardım alabilecekleri çok fazla kaynak var. Bu konuda dizinin cesaretlendirici olmasını umuyorum.

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◊ Ryan Murphy ile çalışmak nasıldı?

- Provaların ilk gününde Ryan içeri girdi. Herkesi oturttu. Bize ‘Anlatmak istediğim hikâye’ dedi. Yani önce genel bir bakış açısı verdi. Sonra tüm set ekibine ve oyunculara bir mektup gönderdiler. ‘Eğer hikâyedeki materyallerden herhangi birini tetikleyici bulursanız, doktor veya başka şekilde destek sağlayabiliriz’ yazıyordu. Ya da ‘eğer gerçekten rahatsız olursanız, hangi bölümde olursanız olun işiniz ne olursa olsun, çekip gidebilirsiniz’ diyordu. Bu gerçekten etkileyiciydi. 30 yılı aşkın bir süredir aktör olarak çalışıyorum daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu yüzden, biraz şok oldum. Sette oturup sahneler hakkında yazarlarla konuşabileceğimiz bir iletişimimiz vardı. Birbirimize güvenebilmeyi öğrendik.

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◊ Diziyi izleyen seyircinin hikâyeden ne çıkarmasını umuyorsunuz?

- Umarım bu dizi akıl sağlığı ve çocuk cinsel istismarı konularına ışık tutar. Bu olayların hâlâ gerçekleştiğine dair farkındalık yaratır. Ayrıca umarım cinsel istismar mağduru insanlar kendilerini görünür hissedebilir ve ortaya çıkıp deneyimleri hakkında konuşma konusunda daha rahat olabilirler. İstismara uğramış kişiler için daha önceleri yardım alabilecekleri kurumlar yoktu ve belki de kardeşlerin bu konuda çaresiz hissetmelerinin nedenlerinden biri de buydu. Ama şimdi, insanların çıkıp yaşadıkları hakkında konuşup yardım alabilecekleri çok fazla kaynak var. Bu konuda dizinin cesaretlendirici olmasını umuyorum.

Haberin Devamı

◊ Ryan Murphy ile çalışmak nasıldı?

- Provaların ilk gününde Ryan içeri girdi. Herkesi oturttu. Bize ‘Anlatmak istediğim hikâye’ dedi. Yani önce genel bir bakış açısı verdi. Sonra tüm set ekibine ve oyunculara bir mektup gönderdiler. ‘Eğer hikâyedeki materyallerden herhangi birini tetikleyici bulursanız, doktor veya başka şekilde destek sağlayabiliriz’ yazıyordu. Ya da ‘eğer gerçekten rahatsız olursanız, hangi bölümde olursanız olun işiniz ne olursa olsun, çekip gidebilirsiniz’ diyordu. Bu gerçekten etkileyiciydi. 30 yılı aşkın bir süredir aktör olarak çalışıyorum daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu yüzden, biraz şok oldum. Sette oturup sahneler hakkında yazarlarla konuşabileceğimiz bir iletişimimiz vardı. Birbirimize güvenebilmeyi öğrendik.

Nicholas Alexander Chavez: Çok fazla düşünmem ve dikkat etmem gerekti

◊ Karakterleri gerçekçi bir şekilde tasvir edip imitasyon alanına girmekten nasıl kaçındınız?

- Bir aktör için kim, ne, ne zaman ve nerede verilen senaryo tarafından belirlenir. Ancak nasıl ve neden anlattığı hikâyede aktöre bağlıdır. Ve bu soruları çok uzun süre düşünmeniz gerekir. Bu yüzden, bu role gelmeden önce çok fazla düşünmem ve çok fazla dikkat etmem önemliydi.