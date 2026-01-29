İnsanlar umarım etkilenir

×
Güncelleme Tarihi:

Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2026 09:01

Bergüzar Korel ve Timuçin Esen önceki gün birlikte rol aldıkları “İlk ve Son”un Hilton İstanbul Bosphorus’taki basın toplantısındaydı.

Bergüzar Korel, çok heyecanlı olduğunu söyledi: “Bir ilişkinin 2016 ve 2026 yılları arasında geçen 10 yılına şahitlik edeceğiz. İnşallah bu sezon da diğer iki sezon gibi seyircide yine aynı etkiyi yaratır, yine insanlar çok etkilenir. Timuçin’le çalışmak çok konforluydu.”

Timuçin Esen ise çekimlerin yoğun geçtiğini belirtti: “Bakalım bundan sonra işin kendi kaderi başlıyor. Herkesin kendinden bir şey bulabileceği, insana dair bir iş yaptık. Bergüzar Hanım’la çalışmak gayet iyiydi. Çok şanslıyım o açıdan. İşimize aynı açılardan baktığımızı düşünüyorum.”

