İnsanlar umarım etkilenir

Haberin Devamı

Bergüzar Korel, çok heyecanlı olduğunu söyledi: “Bir ilişkinin 2016 ve 2026 yılları arasında geçen 10 yılına şahitlik edeceğiz. İnşallah bu sezon da diğer iki sezon gibi seyircide yine aynı etkiyi yaratır, yine insanlar çok etkilenir. Timuçin’le çalışmak çok konforluydu.”

Timuçin Esen ise çekimlerin yoğun geçtiğini belirtti: “Bakalım bundan sonra işin kendi kaderi başlıyor. Herkesin kendinden bir şey bulabileceği, insana dair bir iş yaptık. Bergüzar Hanım’la çalışmak gayet iyiydi. Çok şanslıyım o açıdan. İşimize aynı açılardan baktığımızı düşünüyorum.”