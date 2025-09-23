Hayattaki şansı anne karnında başladı... Sırf doğduğu için unvanlar ardı ardına... Bir değil üç kez 'prenses' olacak!

Haberin Devamı

19 yaşındaki Leonor, artık bütün dünyanın bildiği gibi şu sıralarda askerlik görevini yapıyor. Kara kuvvetleriyle başladığı eğitiminin deniz kuvvetleri kısmını tamamladı, sonra da hava kuvvetlerine geçti.

Hatta en büyük korkusunun üzerine gidip bir uçağın kokpitine bile oturdu. Her ne kadar o ilk gün uçak henüz hangarda olsa da uçuş korkusu olan Leonor, büyük olasılıkla buradaki eğitimi sırasında bunu da yenecek.

Hali hazırda durum böyle...

'ASKER PRENSES' ÜÇÜNCÜ UNVANINI DA YAKINDA ALIYOR

Dedesi Juan Carlos ve babası Kral Felipe'nin de geçtiği yollardan geçip tahta bu şekilde hazırlanıyor 19 yaşındaki Leonor. İşin aslına bakılırsa giydiği üniformalar değiştikçe onun popülerliği de katlanarak artıyor.

Babası Felipe'nin kral olarak tahta geçtiği gün velihatların taşıdığı Asturias Prensesi unvanını aldı Leonor. Diğer yandan kendisi olup bitenin farkına varamayacağı bir dönemdeyken geleceği de çizilmişti..

Hayranlarının taktığı ismiyle 'deniz gözlü Leonor' pek yakında bir değil üç kez "prenses" olacak. Çünkü yakın zamanda sadece Asturias Prensesi ve Girona Prensesi olarak değil aynı zamanda Viana Prensesi olarak da anılacak.

Ki bu Leonor'un bugüne kadar kullanmadığı bir unvan.





İLK ZİYARETTE YENİ BİR UNVANI OLACAK

Bu yeni unvan Leonor'a gelecek haftanın sonunda babası Kral Felipe ve annesi Kraliçe Letizia ile birlikte Pamplona, Tudala, Viana ve Leyre'ye yapacağı ziyaretler sırasında verilecek. Annesi Letizia ve babası Felipe ile birlikte bu kentlerin bulunduğu Navarre bölgesine yapacağı bu ilk ziyarette de yeni unvanını almış olacak.

Bu Viana Prensesi (ya da prensi) unvanını da veliahtlar taşıyabiliyor. Leonor'un babası Felipe de kral olmadan önce Asturias Prensi'nin yanı sıra Viana Prensi olarak da anılıyordu. Şimdi aynı unvan geleceğin kraliçesi olan kızına geçecek.

Letizia ve Felipe, kızlarını yuvadan uçundu sayılır... Leonor, hava kuvvetlerinde askeri eğitim alıyor. Sofia ise Portekiz'de üniversiteye başladı.

Bu unvanın tarihine bakarsak...

Avrupa monarşilerinde geleceğin hükümdarını belirli bir bölgeyle ilişkilendirme geleneği Orta Çağ'ın geç dönemlerinden bu yana sürüyor... Bu uygulama günümüzde de sürüyor.

En çarpıcı örneği de Galler Prensi unvanı... Bunu da sadece veliahtlar taşıyor. Kral 3. Charles tahta çıkana kadar Galler Prensi olarak biliniyordu.

Tahta çıkınca da bu unvan veliahdı olan oğlu William'a geçti. İşte Leonor'un alacağa Viana Prensesi de tıpkı bunca yıldır taşıdığı Asturias Prensesi gibi geleceğin hükümdarının kullandığı bir unvan.





Bu arada Leonor'un babasının kral olmasından sonra Asturias Prensesi'nin yanı sıra Girona Prensesi unvanını taşıdığını da yeri gelmişken hatırlatalım.