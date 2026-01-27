İnci Türkay tek kişilik oyunla Londra sahnesinde

Haberin Devamı

GÜÇLÜ VE GERÇEK BİR HİKÂYE

Bir süredir İngiltere’de yaşayan İnci Türkay, Kanadalı yazar Jennifer Tremblay’in ödüllü oyunu “Liste”yi (The List) sahneye taşımaya hazırlanıyor. Oyuncu, ilk kez 2 Mart’ta Londra’daki The Shaw Theatre’da seyirciyle buluşacak:



“Oyun bir kadının günlük sorumluluklar arasında sıkışmış hayatını anlatıyor gibi görünse de, aslında hepimizi bir yerden yakalayan güçlü ve gerçek bir hikâyeyi konu alıyor. Hayatımızdaki görünmez baskılar, seyirciyi sorgulamaya davet ediyor.”

ÇOK YAKINDA TÜRKİYE’DE

“Dünya çapında büyük yankı uyandıran bu metin önemli ödüllere layık görüldü. Duygusal yoğunluğu çok yüksek olan bu oyun beni derinden etkiledi” diyen İnci Türkay, “Liste” ile hem Türkiye’de hem de Avrupa’da turneye çıkmayı planlıyor:



“Amacımız çok net: Bu güçlü metni mümkün olduğunca çok seyirciyle buluşturmak. Herkesi kendi listesiyle yüzleşmeye davet etmek için sabırsızlanıyorum. Çok yakında Türkiye’deki oyunların tarihlerini de paylaşacağım.”

İnci Türkay duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Yıllar sonra hem Türkçe hem de İngilizce oynayacağım tek kişilik bir oyunla yeniden sahnede olma fikri uykularımı kaçırıyor ve beni inanılmaz heyecanlandırıyor.”