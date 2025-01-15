×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

İnci Taneleri'nin Yıldız'ı Ümit Beste Kargın: Hazar ile çok iyi anlaşıyorum

Güncelleme Tarihi:

#İnci Taneleri#Yıldız#Ümit Beste Kargın
İnci Tanelerinin Yıldızı Ümit Beste Kargın: Hazar ile çok iyi anlaşıyorum
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 10:52

Kanal D’nin sevilen dizisi ‘İnci Taneleri’nde Yıldız karakterine hayat veren Ümit Beste Kargın, samimi açıklamalarda bulundu. Senaryoyu okuduğunda çok beğendiğini ve Yıldız karakterini çok sevdiğini söyleyen Kargın, “İmrendiğim insanlarla oynuyorum. çok eğlenceli, gerçekten çok şey öğreniyorum onlardan” dedi.

Haberin Devamı

“DANS DERSLERİ ALDIM”

Milliyet.com.tr Ünlü Sohbetleri’nden Beste Sırapınar’a konuşan, Kargın, “Yıldız çok bilmiş bir karakter. Onunla benzer özelliğimiz ikimizin de saf olması” şeklinde konuştu. Dans sahneleri için ders aldığını ve dans etmeyi çok sevdiğini söyleyen oyuncu, “Ders aldım. Her zaman gözlem yapıyorum ama bunun için özel bir çalışma yapmam gerekiyordu. Bol bol video izledim” diye konuştu.

İnci Tanelerinin Yıldızı Ümit Beste Kargın: Hazar ile çok iyi anlaşıyorum

“ÖZGÜN BENDEN DAHA İYİ DANS ETTİ”

İnci Taneleri’nde Tayfun karakterine hayat veren Özgün Çoban’la birlikte dans ettiği sahneleri viral olan Kargın, “O sahnelerde Özgün benden daha iyi oynadı. Benim de bir şeyler çıktı içimden” dedi.

Haberin Devamı

İnci Tanelerinin Yıldızı Ümit Beste Kargın: Hazar ile çok iyi anlaşıyorum

“HAZAR’DAN ÇOK ŞEY ÖĞRENİYORUM”

Sette birlikte vakit geçirmekten keyif aldığı kişinin Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü olduğunu belirten oyuncu, “Hazar ile iyi anlaşıyorum. Onu çok seviyorum. Çok tatlı bir kadın. Ondan çok şey öğreniyorum. Zerre de (Orkuncan İzan) çok tatlı, çok dürüst bir arkadaşım.” şeklinde konuştu.

İnci Tanelerinin Yıldızı Ümit Beste Kargın: Hazar ile çok iyi anlaşıyorum

BKM imzalı İnci Taneleri her Perşembe saat 20.00’de Kanal D’de.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İnci Taneleri#Yıldız#Ümit Beste Kargın

BAKMADAN GEÇME!