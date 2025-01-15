İnci Taneleri'nin Yıldız'ı Ümit Beste Kargın: Hazar ile çok iyi anlaşıyorum

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“DANS DERSLERİ ALDIM”

Milliyet.com.tr Ünlü Sohbetleri’nden Beste Sırapınar’a konuşan, Kargın, “Yıldız çok bilmiş bir karakter. Onunla benzer özelliğimiz ikimizin de saf olması” şeklinde konuştu. Dans sahneleri için ders aldığını ve dans etmeyi çok sevdiğini söyleyen oyuncu, “Ders aldım. Her zaman gözlem yapıyorum ama bunun için özel bir çalışma yapmam gerekiyordu. Bol bol video izledim” diye konuştu.

“ÖZGÜN BENDEN DAHA İYİ DANS ETTİ”

İnci Taneleri’nde Tayfun karakterine hayat veren Özgün Çoban’la birlikte dans ettiği sahneleri viral olan Kargın, “O sahnelerde Özgün benden daha iyi oynadı. Benim de bir şeyler çıktı içimden” dedi.

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“HAZAR’DAN ÇOK ŞEY ÖĞRENİYORUM”

Sette birlikte vakit geçirmekten keyif aldığı kişinin Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü olduğunu belirten oyuncu, “Hazar ile iyi anlaşıyorum. Onu çok seviyorum. Çok tatlı bir kadın. Ondan çok şey öğreniyorum. Zerre de (Orkuncan İzan) çok tatlı, çok dürüst bir arkadaşım.” şeklinde konuştu.

BKM imzalı İnci Taneleri her Perşembe saat 20.00’de Kanal D’de.