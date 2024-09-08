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İnci Taneleri'nin yeni tanıtım filmi yayınlandı! Nerede kalmıştık?

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#İnci Taneleri#Kanal D#Yılmaz Erdoğan
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2024 08:56

Geçen sezon her bölümüyle çok konuşulan Kanal D’nin sevilen dizisi “İnci Taneleri”nin yeni tanıtım filmi yayınlandı.

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Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Azem karakterinin yaşlanıp tekrardan hapishaneye girmesi dikkat çekti.

“O gün başlayan savaşın nelere mal olacağını tahmin etmek kolay değildi” cümlesiyle başlayan tanıtımda Azem’in bitap düşmüş halleri seyirciyi meraklandırdı. Sonrasında gelen “Bir garipsin şu dünyada. Gülme gülme ağla gönül” kasidesiyle yeni sezona dair ipuçları veren tanıtım, Azem’in “Nerede kalmıştık?” sorusuyla bitti.

İnci Tanelerinin yeni tanıtım filmi yayınlandı Nerede kalmıştık



Sürpriz isimler kadroda

Dizide Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan rol alıyor. Yapımın ikinci sezonuna da sürpriz isimler dahil olacak. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

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#İnci Taneleri#Kanal D#Yılmaz Erdoğan

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