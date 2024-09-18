İnci Taneleri'nin ünlü şarkısı Arka Sokaklar'da

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YANAKTAN MAKAS

20 Eylül Cuma akşamı yeni bölümü ile ekrana gelecek Arka Sokaklar’ın son fragmanı, yüzleri gülümsetti. Tanıtım filminde seri katilin peşine düşen ekipten Mesut ve Hüsnü mecburen pavyona giriyor. Hüsnü, masasına oturan kadına “Adın ne senin güzellik?” diye sorarken “Adım Dilber aslanım.” cevabı ve yanağından alınan makasla şaşırıyor.



KONSANTRASYON UYARISI

İkinci soru olarak “Evin barkın var mı senin?” deyince de gelen “Yoook.” cevabı, Emniyet Müdürü Candan’ı kızdırıyor. Operasyonu bir araç içinden yöneten Candan, “Operasyona konsantre olalım arkadaşlar.” talimatıyla Mesut ve Hüsnü’yü uyarıyor.

