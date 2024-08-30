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İnci Taneleri’nin Semiramis’i

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#İnci Taneleri#Bestemsu Özdemir#Kanal D
İnci Taneleri’nin Semiramis’i
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 07:38

Bestemsu Özdemir, Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi “İnci Taneleri”nin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Semiramis karakterine hayat verecek olan oyuncu rolü için saçlarını sarıya boyattı.

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BESTEMSU Özdemir geçen sezona damga vuran “İnci Taneleri” dizisinin oyuncu kadrosunda dahil oldu.

Ünlü oyuncu, Yılmaz Erdoğan’ın hem hikâyesini kaleme aldığı hem de başrolünde yer aldığı dizinin yeni sezonunda izleyici karşısına çıkacak.

İnci Taneleri’nin Semiramis’i

Bestemsu Özdemir, Semiramis rolüyle Kubilay Aka’nın oynadığı Cihan’ın partnerini canlandıracak.  Ünlü oyuncu yeni rolü için imaj da yeniledi.

Çekimleri 3 Eylül’de İstanbul’da başlayacak olan dizi için saçlarını sarıya boyatan oyuncu son halini sosyal medyada paylaştı.

İnci Taneleri’nin Semiramis’i

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Özdemir paylaşımına “Hoş geldin Semiramis” notunu düştü.

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#İnci Taneleri#Bestemsu Özdemir#Kanal D

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