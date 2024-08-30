İnci Taneleri’nin Semiramis’i

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BESTEMSU Özdemir geçen sezona damga vuran “İnci Taneleri” dizisinin oyuncu kadrosunda dahil oldu.

Ünlü oyuncu, Yılmaz Erdoğan’ın hem hikâyesini kaleme aldığı hem de başrolünde yer aldığı dizinin yeni sezonunda izleyici karşısına çıkacak.

Bestemsu Özdemir, Semiramis rolüyle Kubilay Aka’nın oynadığı Cihan’ın partnerini canlandıracak. Ünlü oyuncu yeni rolü için imaj da yeniledi.

Çekimleri 3 Eylül’de İstanbul’da başlayacak olan dizi için saçlarını sarıya boyatan oyuncu son halini sosyal medyada paylaştı.

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Özdemir paylaşımına “Hoş geldin Semiramis” notunu düştü.