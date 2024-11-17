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“İnci Taneleri”nin İzzet'i Furkan Rıza Demirel: O resepsiyonda gerçekten çalıştım

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#İnci Taneleri#Furkan Rıza Demirel#Sibel Arna
“İnci Taneleri”nin İzzeti Furkan Rıza Demirel: O resepsiyonda gerçekten çalıştım
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2024 09:51

Kanal D’nin sevilen dizisi “İnci Taneleri”nde resepsiyon görevlisi İzzet’i canlandıran Furkan Rıza Demirel role hazırlık sürecini Sibel Arna’nın YouTube programında anlattı.

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“Dizinin otel sahnelerini çektiğimiz Mısır Palas gerçek bir otel. Ben dizi başlamadan önce bir süre Mısır Palas’ta kaldım. Banyosuz odalar 300 lira. Hoca (Yılmaz Erdoğan) role alışmam için benden gerçekten resepsiyona oturup çalışmamı istemişti.”

“Hâlâ set saatlerinden erken gidip biraz çalışıyorum. Müşteri olarak öyle enteresan karakterler geliyor ki otele. Geçen ellerinde devasa elektrikli testereyle iki adam geldi mesela. Günübirlik işçilermiş.”

“İnci Taneleri”nin İzzeti Furkan Rıza Demirel: O resepsiyonda gerçekten çalıştım

Dilber desteği

Furkan Rıza Demirel, dizinin Dilber’i Hazar Ergüçlü için “Müthiş bir ilişkimiz var. Bocaladığım zamanlarda hep yardımcı oldu. Yakında bana Kıbrıs şivesini de öğretecek” dedi.

 

 

 

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#İnci Taneleri#Furkan Rıza Demirel#Sibel Arna

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