“İnci Taneleri”nin İzzet'i Furkan Rıza Demirel: O resepsiyonda gerçekten çalıştım

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“Dizinin otel sahnelerini çektiğimiz Mısır Palas gerçek bir otel. Ben dizi başlamadan önce bir süre Mısır Palas’ta kaldım. Banyosuz odalar 300 lira. Hoca (Yılmaz Erdoğan) role alışmam için benden gerçekten resepsiyona oturup çalışmamı istemişti.”



“Hâlâ set saatlerinden erken gidip biraz çalışıyorum. Müşteri olarak öyle enteresan karakterler geliyor ki otele. Geçen ellerinde devasa elektrikli testereyle iki adam geldi mesela. Günübirlik işçilermiş.”

Dilber desteği



Furkan Rıza Demirel, dizinin Dilber’i Hazar Ergüçlü için “Müthiş bir ilişkimiz var. Bocaladığım zamanlarda hep yardımcı oldu. Yakında bana Kıbrıs şivesini de öğretecek” dedi.