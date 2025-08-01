İnci Taneleri’nin güzeli enerji topluyor

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“YAZ SANA ÇOK YAKIŞIYOR”

Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı İnci Taneleri’nde cesur ve dik başlı Aleyna karakteriyle izleyici karşısına çıkan Gürkan, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Başarılı oyuncu göz alıcı pozlarıyla ise beğeni topluyor.



Yeni sezon için enerji depolayan ve renkli karelerini paylaşan Gürkan’a hayranları “Yaz sana çok yakışıyor” ve “Tatilin tadını çıkar” yorumlarıyla destek veriyor.