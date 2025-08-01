×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

İnci Taneleri’nin güzeli enerji topluyor

Güncelleme Tarihi:

#İnci Taneleri#Gözde Gürkan#Kanal D
İnci Taneleri’nin güzeli enerji topluyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2025 11:44

Kanal D’nin sevilen dizisi İnci Taneleri’nde Aleyna karakteriyle dikkat çeken başarılı oyuncu Gözde Gürkan, sezon arasını dinlenerek değerlendiriyor. Sosyal medyada yaptığı renkli tatil paylaşımlarıyla takipçilerini mest eden Gürkan, yazın keyfini deniz ve güneşle çıkarıyor.

Haberin Devamı

“YAZ SANA ÇOK YAKIŞIYOR”
Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı İnci Taneleri’nde cesur ve dik başlı Aleyna karakteriyle izleyici karşısına çıkan Gürkan, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Başarılı oyuncu göz alıcı pozlarıyla ise beğeni topluyor.

İnci Taneleri’nin güzeli enerji topluyor

Yeni sezon için enerji depolayan ve renkli karelerini paylaşan Gürkan’a hayranları “Yaz sana çok yakışıyor” ve “Tatilin tadını çıkar” yorumlarıyla destek veriyor.
İnci Taneleri’nin güzeli enerji topluyor


Haberle ilgili daha fazlası:
#İnci Taneleri#Gözde Gürkan#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!