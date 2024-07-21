İnci Taneleri’nin Güngör’ü Oyuncu'ya konuk oldu!

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DİJİTALE ÖZEL

Kanal D’nin tüm içeriklerini paylaştığı Youtube kanalı, sadece dijitale özel yapımlarıyla da dikkat çekiyor. Bu yapımlardan biri de Beste Sırapınar’ın her hafta bir ünlüyü ağırladığı Oyuncu. Sevilen isimlerin kariyerinden özel hayatına kadar pek çok konuda bilinmeyenlerini anlattığı Oyuncu, bu hafta Evren Duyal’ı misafir etti.

UZUN ZAMANDIR BÖYLE ROL GELMİYORDU

Bugüne kadar pek çok projede yer alan Evren Duyal, şimdilerde Kanal D’nin sezona damga vuran dizisi İnci Taneleri’ndeki Güngör karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor. İnci Taneleri’nin senaryosunu ilk okuduğunda hayran kaldığını dile getiren oyuncu, “Böyle adım adım, cümle cümle okuduğum bir senaryo olmamıştı. Ayrıca Güngör de benim için çok keyifli bir karakter. Uzun zamandır böyle bir rol gelmiyordu, farklı bir şeyi oynamak benim için de çok çekici oldu.” dedi.

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TİYATRO PROVASI GİBİ

Dizinin sezon başarısında senaryosunun çok önemli bir faktör olduğuna değinen Duyal, “Yılmaz Erdoğan, senaryoyla bence çok büyük bir şey yapıyor. Senaryodaki her cümlenin ince ince işlenerek ilerliyor olması başarıda önemli diye düşünüyorum. Bir süredir televizyonda bu detaylara sahip senaryoyla karşılaşmadığımız gibi ekip de aynı şekilde, aynı ciddiyetle çalışıyor. Neredeyse tiyatroda prova yapıyormuşçasına bir çalışma hali görüyorum.” diye konuştu.

BUGÜN BİLE KONUŞUYORUZ

Başarılı oyuncu, Kanal D’nin her döneme damga vuran, fenomen dizisi Aşk-ı Memnu’da Nesrin karakteri ile seyirci karşısındaydı. Aşk-ı Memnu’nun, yayınlandığı dönemde çok başarılı olduğunu kaydeden Duyal, “Aşk-ı Memnu gibi bir projenin içerisinde olmak gerçekten çok önemliymiş. Bunu yıllar sonra da söyleyebilirim. Bakın bugün bile konuşuyoruz. Benim için çok keyifli bir deneyimdi ve hala da hayatımın bir parçası olmasından mutluluk duyuyorum.” sözleriyle duygularını ifade etti.

İYİ OYUNCUNUN ÜÇ ÖZELLİĞİ

Kariyerinin 30’uncu yılında olan Evren Duyal, “İyi bir oyuncuyum.” demek için olmazsa olmaz 3 özelliği; empati kurmak, meraklı olmak ve farkındalık kazanmak olarak sıraladı.

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TELEFONUN EKRANINDA KEYİF VAR

Evren Duyal, Kınalıada’daki hayatı ile ilgili de samimi açıklamalar yaptı. Telefonun ekranındaki resmin geçen sene kaybettiği kedisi Keyif’e ait olduğunu açıklayan Duyal, “Kınalıada’da yaşıyorum. Orada çok fazla kedim var. Soranlara 4 tane diyorum. Aslında kadrolu 4. Sokak kedileri de evime girip çıkıyor. Özellikle kış aylarında o düzenin önüne geçilemiyor. Hastası, körü, topalı derken onlarla birlikte yaşıyorum orada.” dedi.

HER CUMA KANAL D’NİN YOUTUBE KANALINDA

“Oyuncu” birbirinden ünlü isimleri ağırladığı yeni bölümleri ile her cuma Kanal D YouTube kanalında.