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İnci Taneleri'nden Süleyman Seba’ya saygı duruşu

Güncelleme Tarihi:

#İnci Taneleri#Kanal D#Yılmaz Erdoğan
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2025 11:59

Kanal D’nin sadık bir izleyici kitlesine sahip olan sevilen dizisi İnci Taneleri, Azem’in Beşiktaş’ın efsane başkanı Süleyman Seba’ya saygı duruşunda bulunduğu sahneyle hem sosyal medyada gündem oldu hem de adını reytinglerin zirvesine yazdırdı

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İNCİ TANELERİ KİTAP OLUYOR

Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri Kamil Güler’in Piraye’nin eşi Koray rolüyle konuk oyuncu olarak dahil olduğu yeni bölümüyle ekranda duygu fırtınası estirdi.

Dilber, Zahir’den boşanmanın ve özgürlüğüne kavuşmanın sevincini kutlarken Azem, oğlu Ferda’nın lösemi olduğunu öğrenince yıkıldı.

İnci Tanelerinden Süleyman Seba’ya saygı duruşu

Demir, Azem’i senaryo için ikna etme yolunda ilk adımı atarak, kitabın basımı için Şayan’ın inadını kırdı. Bu müjdeli haber sonrasında Azem, İnci Taneleri kitabı için sözleşme imzaladı.

USTA EDEBİYATÇILAR UNUTULMADI

İlik bağışı konusuna dikkat çekilen İnci Taneleri’nde Ferda’nın doktoruyla görüşen Azem, oğlunun hastalığını kabul etmediğini ve bu yüzden tedaviye başlamadığını öğrendi.

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Doktor, bu konuda birinin onu ikna etmesi gerektiğini vurguladı. Azem cesaretini toplayarak Ferda’nın çalıştığı okula gitti.

İnci Tanelerinden Süleyman Seba’ya saygı duruşu

Kabataş Erkek Lisesi’nde çekilen okul sahnesinde Beşiktaş’ın efsane başkanı Süleyman Seba ile Behçet Necatigil, Faruk Nafiz Çamlıbel gibi usta edebiyatçılara saygı duruşunda bulunuldu.

İnci Tanelerinden Süleyman Seba’ya saygı duruşu

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN DİZİSİ

İnci Taneleri 38’inci bölümüyle sosyal medyada övgü dolu yorumlar alırken reyting listesinde adını yine zirveye yazdırdı.

Dizi, AB izleyici kategorisinde 4,97 izlenme oranı ve 15,88 izlenme payıyla, 20+ABC1’de izleyici kategorisinde ise 5,03 izlenme oranı ve 14,06 izlenme payıyla Perşembe ekranın en çok izlenen dizisi oldu.

Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ yeni bölümleriyle her perşembe saat 20.00’de Kanal D’de.

 

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#İnci Taneleri#Kanal D#Yılmaz Erdoğan

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