İnci Taneleri'nden nefes kesen sezon finali... Baba-kız yıllar sonra karşı karşıya

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Dizinin sezon finalinde;

Azem'in en başından beri kendisine yalan söylediğini acı bir şekilde öğrenen Piraye, hayatının en büyük yıkımlarından birini yaşadı.

Azem günler sonra Piraye'nin evine gelerek onunla konuşmaya çalıştı. Ancak gördüğü muamele çok sert oldu:

Bir insan nasıl u kadar yumuşacık, bu kadar içten bir şekilde yalan söyleyebilir? Bir katil... Üstelik kendi karısını öldürmüş bir katil... Bu yumuşak bakışların arkasına nasıl saklayabildin bunu?

Piraye'nin söylediği her şeyi sessizce dinleyen Azem, tek bir cümle ile ona veda etti.

Eğer bir insan dünyada herkesten daha fazla sevdiği insanı gerçekten öldürmüşse bunu hiçbir yumuşak bakış saklayamaz… Hoşça kal Piraye...

Dilber'in Zahir'i öldürme planları değişti. Parasını çaldırdığı için kendisini Dilber'e borçlu hisseden Zerre, Zahir'i öldürmeye karar verdi.

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Aleyna tarafından ikinci kez aldatılan Reyyaz, bu kez gözünü karattı. Adamları ile birlikte Cihan’ın yanına giden Reyyaz, ondan Aleyna ile Necmi’yi bulmasını istedi…

24 saat içinde onları bulmazsan yada bulmak istemezsen bildiğin bütün itfaiyelere haber ver çünkü ben bu şehri yakacağım…

Cihan, yıllara sonra kavuştuğu ablası ile buluştu. Nehir, kardeşinden babası ile görüşmemesini isterken; Cihan ise babasının kendisi için çok şey yaptığını söyledi.

Ancak bunlar Nehir’i ikna etmeye yetmedi:

Senin için çok şey yapmış olması, annemizi öldürdüğü gerçeğini değiştirir mi?

Azem’in bıraktığı enkaz ile baş etmeye çalışan Piraye, Sibel’e gerçekleri Ayça’dan saklayacağını söyledi.

Ablası ile babası arasında kalan Cihan, gerçeği daha fazla saklayamadı. Azem’in kaldığı pansiyona giden Cihan, babasına ‘Biz ablamla görüşüyoruz’ dedi.

Nehir’in mesajını babasına ileten Cihan “Seninle konuşmamı o istedi. Git konuş peşimizi bıraksın dedi” dedi…

Her yerde Aleyna’yı arayan ekip, son çare olarak Sırat’ın yanına gitti. Sırat, misafirlerine Aleyna’nın nerede olduğunu bilmediğini, bilse de çok sevdiği için bunu kimseye söylemeyeceğini anlattı. Aleyna ile aynı çatı altında olduğunu bilmeyen Nusret, Sırat’ın yanından eli boş ayrıldı.

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İhtiyacı olan parayı bulan Aleyna, 2 kişilik bilet alıp Necmi’nin yanına gitti.

Piraye, Ayça’ya Azem Hoca’nın bir süre derse gelmeyeceğini söyledi Hocasının sınavda yanında olamayacağını öğrenen Ayça, bu durumdan annesini sorumlu tuttu.

Bir şey söyledin yada bir şey yaptın ayrıldınız değil mi? Anne sen neden böylesin ya! Hep gıcık adamları seviyorsun, iyi insanları uzaklaştırıyorsun bizden. Hocam da senin yüzünden gitti, babam da… Nefret ediyorum senden!

Azem’in yokluğu yıllar sonra anne kız olmayı başaran Piraye ile Ayça’nın arasında büyük bir uçurum açtı.

Cihan ve Nusret, Reyyaz’ın verdiği süre içinde Aleyna’yı bulamadılar. Panik halinde ne yapacaklarını düşünürken kapı açıldı, içeri giren Necmi’ydi…

Sevdiğim kız için arkadaşlarımı harcayamazdım ama sevdiğime de kıyamazdım… Ben de bu çözümü buldum

Pavyondaki tartışmanın ardından geceyi Azem’in arkadaşının evinde geçiren Dilber ve Yıldız, Zerre’ye Zahir’i öldürme planından vazgeçtiklerini söylediler.

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Üç arkadaşın mutluluğu Zahir’in bir anda karşılarında belirmesiyle yarım kaldı.

Bölüm sonunda;

Cihan ve Nehir kaybettikleri annelerinin mezarına gittiler. Çok geçmeden Azem de mezarlığa geldi. Baba-kız yıllar sonra ilk kez karşı karşıyaydı…