İnci Taneleri'nden muhteşem dönüş! Azem ortaya çıktı, Özgür kardeşine yardım etti...

Yeni sezonda Azem’i kaçıranın Reyyaz olduğu ortaya çıktı. Ormanlık alanda Azem’in başına silah dayayan Reyyaz ateş etti. Ancak Azem’in vurulup vurulmadığı ve hayatta olup olmadığı belirsizliğini korudu.

DOSTLARI AZEM'İN PEŞİNDE

Azem’in ortadan kaybolmasının ardından Dilber, durumu çocuklarına anlattı. Özgür ve Nehir otele gelirken, Azem’in dostları büyük bir endişe içine girdi. Bu sırada maskeli bir kişi Palas Otel’e gizlice girerek Azem’in odasındaki bazı eşyaları aldı. Durumu fark eden İzzet, eşyaların çalındığını çevredekilere anlattı.

Yıldız ve Dilber’in işlettiği mekâna gelen Piraye de Azem’in kaçırıldığını öğrendi. Büyük bir şok yaşayan Piraye, ne yapacağını bilemedi.

ALEYNA ÖLDÜRÜLDÜ

Özgür, eski ortağı Nusret’le bir araya geldi. Nusret, Azem’in Zahir ve Reyyaz tarafından kaçırıldığını öne sürerek savaş başlatmaları gerektiğini söyledi. Gelen bir haberle gerilim daha da arttı; Necmi’nin sevgilisi Aleyna’nın ormanlık alanda öldürüldüğü ortaya çıktı.

DİLBER'DEN TEPKİ

Pavyonda sahne alan Dilber, kendisini rahatsız eden bir müşteriyle tartıştı. Olay, güvenlik ekiplerinin araya girmesiyle sonlandı. Kamuran, Dilber ve Yıldız’ı odasına çağırdı. Dilber, Kamuran’a sert sözlerle tepki göstererek şantajla çalıştırıldıklarını ve yaşadıkları acıya rağmen eğlenceye zorlandıklarını dile getirdi.

Dilber ve Özgür, birlikte plan yaparak Zahir’i tuzağa düşürdü. Zahir, Azem’in akıbetine dair bazı ipuçları verdi.

FERDA VE ÖZGÜR KARŞI KARŞIYA

Bu sırada Ferda, Azem’in kaldığı otele giderek Ali Fuat Faik’i aradığını söyledi. İzzet, ilk başta Ferda’nın Azem’i aradığını fark etmese de durumu daha sonra Özgür ve Dilber’e anlattı. Üvey kardeşinin geldiğini öğrenen Özgür, büyük bir tedirginlik yaşadı.

Ferda ile konuşan Özgür, babasının otelde olmadığını ve bir cenaze için Adana’ya gittiğini söyledi. Ferda ise hastane işleri için aradığını belirterek oradan ayrıldı.

NUSRET HAREKETE GEÇTİ

Nusret ve adamları, Özgür’le anlaşarak Reyyaz’ın ekibine saldırdı. Reyyaz’ın tüm mekânlarını basan ekip, Talip’in yanına da uğradı. Talip’in fabrikasına ortak olmak isteyen Nusret, Reyyaz ve Talip’in zaten ortak olduğunu öğrenince planları bozuldu. Sağlık durumu giderek kötüleşen Ferda ise çaresiz kaldı. Ferda, eşi Kasım ve Nergis’in yanına giderek hastalık sürecini anlattı.

AZEM ÖLMEDİ!

Azem’den gelecek bir haberi umutla bekleyen dostları, onun kırık telefonuna ulaştı. Özgür, babasının öldüğünü ima ederek herkesi derin bir üzüntüye boğdu. Ancak Kasım ve Nergis bu duruma şüpheyle yaklaştı. Özgür’ün tepkisine karşılık veren Nergis, “Baban ölmedi. Cesedini görmeden buna inanmam. Ayrıca Azem’in bizim için ne ifade ettiğini bilmiyor musun? Ağıt yakmak yerine onun istediklerini yapmalıyız” dedi.

KARDEŞİNE DONÖR OLDU

Kardeşine yardım etmeye karar veren Özgür, hastaneye giderek donör oldu. Özgür ve Ferda’nın buluşması duygusal anlara sahne olurken, Özgür’ün “Senin için baba, sadece senin için” sözleri izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

AZEM ORTAYA ÇIKTI

45. bölümün final sahnesinde ise Azem’in sağlıklı bir şekilde Piraye ile birlikte görüntülenmesi, tüm dengeleri altüst etti ve izleyicilerin kafasında yeni soru işaretleri yarattı.