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İnci Taneleri'nden kadına şiddet vurgusu

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#İnci Taneleri#5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü#Yılmaz Erdoğan
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 15:09

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri heyecan dolu bir bölümle ekrana geldi. Çarpıcı diyalogları ve dramatik sahneleriyle sosyal medyada da gündem olan yapımda Dilber gemileri yakarken, Azem oğluyla Reyyaz ile Zahir'e kafa tuttu. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde ekrana gelen İnci Taneleri'nde Azem karakterine hayat veren Yılmaz Erdoğan, kadınları unutmadı. Azem, Reyyaz'la karşı karşıya geldiği bir sahnede kadına şiddeti vurguladı.

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AZEM 'KADINA ŞİDDET'E DEĞİNDİ

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde ekrana gelen İnci Taneleri'nde Azem karakterine hayat veren Yılmaz Erdoğan kadınları unutmadı. Azem, Reyyaz'a haberleri izleyip izlemediğini sordu ve "Haberleri izleseydiniz Zahir tipinde vahşi adamların kadınlara ne tür eziyet ettiğini, nasıl şiddet uyguladığını görmüş olurdunuz" diyerek kadına şiddet konusunu diziye taşıdı.

İnci Tanelerinden kadına şiddet vurgusu

PAVYONA POLİS BASKINI

Aksiyonu yüksek sahnelerin yer aldığı bölümde Zahir'in Reyyaz'ın kanatları altında pavyona gelmesiyle herkesin huzuru kaçtı. Zahir yine bir yolunu bulup Dilber'in hayatına girince Azem, Cihan ve Necmi'yi alarak soluğu pavyonda aldı. Reyyaz ile Azem'in karşı karşıya geldiği sırada pavyona polis baskını yapıldı.

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İnci Tanelerinden kadına şiddet vurgusu

AŞK KAPIYI ÇALDI

Tüm bunlar yaşanırken Semi ile yakınlaşan Cihan'ın kapısını aşk çaldı ve ilk öpücükle mühürlendi. Seyircinin içini ısıtan sahnelerde ikili arasındaki uyum dikkat çekti.

İnci Tanelerinden kadına şiddet vurgusu

ZERRE TUTUKLANDI

İzleyicinin soluk soluğa izlediği dizide Zahir yüzünden polisler otele gelip Dilber, Yıldız ve Zerre'yi götürdü. Üçü verdikleri ifadelerle birbirlerini kurtarmaya çalışsa da Zerre'nin tutuklanmasına engel olamadı.

İnci Tanelerinden kadına şiddet vurgusu

GÜÇLÜ KADRO

BKM yapımı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç'in yanı sıra Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan gibi isimler yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor. Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri' yeni bölümleri ile perşembe akşamları saat 20.00'de Kanal D'de!

 

 

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#İnci Taneleri#5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü#Yılmaz Erdoğan

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