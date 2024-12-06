İnci Taneleri'nden kadına şiddet vurgusu

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AZEM 'KADINA ŞİDDET'E DEĞİNDİ

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde ekrana gelen İnci Taneleri'nde Azem karakterine hayat veren Yılmaz Erdoğan kadınları unutmadı. Azem, Reyyaz'a haberleri izleyip izlemediğini sordu ve "Haberleri izleseydiniz Zahir tipinde vahşi adamların kadınlara ne tür eziyet ettiğini, nasıl şiddet uyguladığını görmüş olurdunuz" diyerek kadına şiddet konusunu diziye taşıdı.

PAVYONA POLİS BASKINI

Aksiyonu yüksek sahnelerin yer aldığı bölümde Zahir'in Reyyaz'ın kanatları altında pavyona gelmesiyle herkesin huzuru kaçtı. Zahir yine bir yolunu bulup Dilber'in hayatına girince Azem, Cihan ve Necmi'yi alarak soluğu pavyonda aldı. Reyyaz ile Azem'in karşı karşıya geldiği sırada pavyona polis baskını yapıldı.

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AŞK KAPIYI ÇALDI

Tüm bunlar yaşanırken Semi ile yakınlaşan Cihan'ın kapısını aşk çaldı ve ilk öpücükle mühürlendi. Seyircinin içini ısıtan sahnelerde ikili arasındaki uyum dikkat çekti.

ZERRE TUTUKLANDI

İzleyicinin soluk soluğa izlediği dizide Zahir yüzünden polisler otele gelip Dilber, Yıldız ve Zerre'yi götürdü. Üçü verdikleri ifadelerle birbirlerini kurtarmaya çalışsa da Zerre'nin tutuklanmasına engel olamadı.

GÜÇLÜ KADRO

BKM yapımı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç'in yanı sıra Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan gibi isimler yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor. Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri' yeni bölümleri ile perşembe akşamları saat 20.00'de Kanal D'de!