İnci Taneleri'nden Annem Ankara'ya hoş geldin mesajı!

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KANAL D’nin BKM imzalı dizisi “İnci Taneleri”, kanalın yeni projesi ‘Annem Ankara’ya ‘hoş geldin’ mesajı verdi. “İnci Taneleri”nin son bölümünde Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı ‘Azem’ karakteri, “Annem Ankara”da Zuhal’e hayat veren Bergüzar Korel’e “Bergüzar” türküsüyle seslendi.
Erdoğan’ın seslendirdiği “Bergüzar” türküsünün sözleri şöyle:
“Bir Bergüzar salmış cananım, ettiği sitemler boydan aşıyor. Sönmemiş bağrında közü dumanı, Duydum kanlı yaşlar bentten taşıyor.”
Kanal D’nin yeni projesi “Annem Ankara”, bu çarşamba yayın hayatına başladı.
Gerçek bir hikâyeyi ekrana getiren dizi, 90’lı yılların atmosferini gerçekçi bir bakış açısıyla seyirciye yansıtıyor.
“Annem Ankara”da başrolleri Mehmet Günsür ile birlikte Azem’in türküsüyle aynı ada sahip olan Bergüzar Korel paylaşıyor.