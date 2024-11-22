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İnci Taneleri'nden Annem Ankara'ya hoş geldin mesajı!

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#İnci Taneleri#Annem Ankara#Kanal D
İnci Tanelerinden Annem Ankaraya hoş geldin mesajı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 13:50

Kanal D’nin, BKM imzalı dizisi “İnci Taneleri”, kanalın yeni projesi ‘Annem Ankara’ya “Hoş geldin” mesajı verdi. İnci Taneleri’nin son bölümünde Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı “Azem” karakteri, Annem Ankara’da Zuhal’e hayat veren Bergüzar Korel’e “Bergüzar” türküsüyle seslendi.

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TÜRKÜ ZİYAFETİ

Reyting rekortmeni dizi İnci Taneleri, son bölümüyle nefesleri kesti. Dilber’i oynayan Hazar Ergüçlü’nün eğlenceli dansıyla dikkat çeken bölümde Yılmaz Erdoğan Kanal D’nin yeni dizisi Annem Ankara’ya ‘Bergüzar’ türküsüyle pas attı. Yılmaz Erdoğan’ın muhteşem performansı ise dikkat çekti.

İnci Tanelerinden Annem Ankaraya hoş geldin mesajı

ETTİĞİ SİTEMLER BOYU AŞIYOR

Erdoğan’ın seslendirdiği Bergüzar türküsünün sözleri şöyle: ''Bir Bergüzar salmış cananım, Ettiği sitemler boydan aşıyor. Sönmemiş bağrında közü dumanı, Duydum kanlı yaşlar bentten taşıyor...”

İnci Tanelerinden Annem Ankaraya hoş geldin mesajı

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BERGÜZAR NE DEMEK?

Azem, dost meclisinde söylediği türküyle dertlendiği sırada Nergis, “Bergüzar ne demek?” diye sordu. Farsça bir sözcük olan Bergüzar, “Hatıra” veya “Hediye” anlamlarına geliyor.

ANNEM ANKAYA’YA GÖNDERME

Erdoğan’ın sesinden ekrana gelen Bergüzar türküsü izleyicinin kalbine işlerken İnci Taneleri de kanalın yeni yapımı Annem Ankara’ya sıcak bir göndermede bulundu.

İnci Tanelerinden Annem Ankaraya hoş geldin mesajı

GERÇEK BİR HİKAYE

Kanal D’nin yeni projesi Annem Ankara, bu hafta içi yayın hayatına başladı. Gerçek bir hikâyeyi ekrana getiren Annem Ankara, 90’lı yılların atmosferini gerçekçi bir bakış açısıyla seyirciye yansıtıyor. Annem Ankara’da başrolleri Mehmet Günsür ile birlikte Azem’in türküsüyle aynı ada sahip olan Bergüzar Korel oynuyor.

 

 

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#İnci Taneleri#Annem Ankara#Kanal D

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