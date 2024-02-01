İnci Taneleri'nden anlamlı mesaj: İnsanın evladı sağ salim yanı başındaysa, geri kalem problemlerin hiçbir önemi yoktur!

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Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu kaleme aldığı ve başrolünü üstlendiği ‘İnci Taneleri’ ikinci bölümüyle ekrana geldi. Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Güven Kıraç ve Kubilay Aka’yı kadrosunda buluşturan dizi yeni bölümüyle sosyal medyayı salladı.

Dizinin ikinci bölümünde;

Dilber’in kocası Zahir ve adamları Azem’i dövüp sokak ortasında bıraktı. Kanlar içinde kalan Azem’in yanına yavru köpek geldi. Köpeği kucağına alan Azem otele götürdü.

'YANINA UZANSAM İNCİTİR MİYİM SENİ' İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İzzet’ten Azem’in yaralandığını öğrenen Dilber hemen yanına gitti. Ne olduğunu soran Dilber, Zahir’den şüphelendi. Hemen Azem’e destek olmak isteyen Dilber kocasına isyan etti.

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‘Allah kahretsin artık ben bu adamla ne yapacağımı bilmiyorum’

Daha önce Azem’e olan ilgisini söyleyen Dilber, sarılmak için izin istedi.

‘Yanına uzansam incitir miyim seni’

Eczacı arkadaşı Kasım’ın yanına giden Azem pansuman yaptırdı. Başına gelenleri anlatan Azem, Dilber ve kocasından bahsetti. Zahir’in mekanına gitmeye karar veren Azem’e arkadaşı Kasım da eşlik etti.

Tek başına Zahir’in dükkanını basan Azem içeridekileri dövdü. Kavganın ardından otele gidip Dilber’i de alıp oradan uzaklaştı.

AZİZE ABİSİNİN YANINDA

Piraye’nin yanında çalışan Azize abisini hapishanede ziyaret etti. Dışarıda olan bitenleri anlattı.

Daha sonra abisinin arkadaşı Cihan’ın yanına giden Azize, son haberleri verdi.

‘Hiç iyi değil durumu abimin, artık kimseyle de görüşmüyormuş. Adını ihbarcıya çıkarıp, koğuşunu değişmişler. Size selam söyledi, ‘Kendi oluşumlarını kursunlar, ayrılsınlar onlar orada güçlü olursa ben de burada güçlü olurum’

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NERGİS'İN TELAŞI

Kasım, Azem ve Dilber’i alıp eve götürdü. Nergis, Dilber’in kim olduğunu sordu. Kasım da çok fazla bilgisi olmadığını söyledi. Akşam yemeğine oturan ekip sohbet etti.

Yemeğin ardından Azem’i sorguya çeken Nergis arkadaşına sitem etti:

‘Burası senin evin misafir de getirebilirsin tabii ama her şeyi anladığımı söyleyemem yüzünde yara ile geliyorsun sonra Ankara havaları falan bana neler olduğunu anlatacak mısınız?’

Olanları anlatan Azem arkadaşının desteğini aldı. Dilber, Azem’e eve çıkma teklifinde bulundu.

ZAHİR, DİLBER'İN PEŞİNDE

Oteli basan Zahir, İzzet’i sıkıştırıp Dilber ve Azem’in yerini sordu. Zerre olan biteni ikiliye anlattı.

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Daha sonra Zahir’in yanına giden Zerre, Azem’in eşini öldürdüğünü bu yüzden hapis yattığını söyledi. Zahir eşi Dilber’i kurtarmanın yolunu aradı.

DİLBER'İN HAYALLERİ YIKILDI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Dilber, Azem ile eve çıkmayı düşünürken aldığı cevapla hayalleri yıkıldı.

‘Biz aynı eve çıkmıyoruz, sen çıkıyorsun Dilber’

Dilber’in kıyafetlerini almak için odaya giden İzzet, Zahir’e yakalanıp dayak yedi..

İzzet’i arayan Azem’in telefonunu Zahir açtı: ‘Karımı buraya getir, benim maksadım yuvam dağılmasın. İzzet’e bir şey yapmamı istiyorsan karımı getir’

Müzikholün sahibi Dilber’i arayıp işe gelmesini söyledi. Çaresiz kalan Dilber’i Azem pavyona götürdü.

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'SEVENİN DÜŞMANI ÇOK HOCAM' - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Müzikholde çalışan Yıldız, Azem’in yanına gidip arkadaşı Dilber hakkında konuştu: ‘Ben Dilber’i daha önce hiç böyle görmedim. Nice talipler burada servet harcadı ama dönüp birine bakmadı. Sevdanın düşmanı çok hocam’

Kızı hakkında şikayet alan Piraye, Ayça’nın okuluna gitti.

Okul müdürü Ayça’nın kopya çektiğini ve öğretmenine fiziki müdahalede bulunduğunu söyledi. Piraye’den üç gün uzaklaştırma alan kızını pedagoga götürmesini istedi.

Piraye ise okul müdürüne tepki gösterdi; ‘Verdiğim para karşılığı yapılacak olan Ayça gibileri eğitmek.’

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Eve dönüş yolunda kızını uyaran Piraye, Ayça'ya telefon kullanmama cezası verdi.

DİLBER'DEN AŞK İTİRAFI! - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Zerre kuzenine uyarıda bulundu ama Dilber, Azem’e aşık olduğunu söyledi.

‘Ben hayatımda yeni bir sayfa açıyorum. Eski sayfaları yakıyorum, o küllerin altında dönüyorum’

AYÇA YAŞADIKLARINI ANLATTI

Özel ders için Ayça’nın yanına giden Azem okulda olanları öğrendi. Ayça’dan neden ceza aldığını detaylı anlatmasını istedi.

‘Kopyayı elime yazdım, hoca bağırıp çağırdı. Sınıftan çıkmak istedim, önümden çekilmedi ben de hafifçe ittim’

İkilinin dersinde eğlenceli anlar yaşandı.

Dersin ardından Piraye ile görüşen Azem, Ayça’nın neler hissettiğini anlattı.

‘Böyle kızmakla, ceza vermekle bir sonuç alabildiniz mi?’ diye sordu.



Piraye’yi tanımaya çalışan Azem, ‘Sizin yapmadığınız bir şeyi muhtemelen çocuğunuz da yapmayacaktır. Eğer bir insanın evladı sağ salim bir şekilde yanı başındaysa geri kalem problemlerin hiçbir önemi yoktur.’ sözleriyle bir şeyleri fark etmesini sağladı.

CİHAN İLE SIRAT KARŞI KARŞIYA

Cihan ve adamları, Berzan’ın yanına gidip patronuyla görüşmek istedi. Olumsuz yanıt alan Cihan odayı basıp Sırat'ı uyardı; ‘Biz buraya saygı duyduk, emek verdik, riske girdik abilik var sandık. Nusret’le alakalı durum ne koğuş değiştirmiş’

Sırat ise, 'Cihan senin bu tarzın hiç hoşuma gitmedi. Bu işlere karışma’ karşılığını verdi.

Sırat ile dalaşan Cihan, ‘Ben, Necmi ve bizim çocuklar biz bir karar aldık. Artık ayrılıyoruz. Her şeyini bizim yaptığımız, yerini bile bizim bulduğumuz otoparktan artık sana pay vermeyeceğiz. Biz hakkımızı helal ettik sizin hakkınız da sizin meseleniz.’ sözleriyle rest çekti.

AZEM ÖĞRENCİSİNİ ZİYARET ETTİ

Hapisten çıktıktan sonra çocuklarını arayan Azem, eski öğrencisini ziyaret etti. Emniyet müdürü olan öğrencisi hocasını görünce büyük sevinç yaşadı.

Eskileri anan Erman, ‘Bir grup var okuldan arkadaşların olduğu, orada hep isminiz geçiyor. Ne zaman adınız geçse herkese bir sessizlik çöküyor’ sözleriyle yaşadıkları şaşkınlığı anlattı.

Azem ise öğrencisine geliş sebebinden bahsetti ; ‘Ben çocuklarıma ulaşmaya çalışıyorum, kolay olmuyor. Mahkeme kararı gerekiyor, ben de düşündüm belki sen...’

Erman hocasına yardım edeceğinin sözünü verdi. Öğrencisine teşekkür eden Azem duygusal anlar yaşadı:

‘Hep gurur duydum seninle. Biliyorum öğrencilerimin karşısına çıkacak durumda değilim ama belki de hiçbir zaman olmayacağım. Bu yüzden ne olur geldiğim için kusuruma bakma’

ZAHİR, AZEM'İ KIZDIRDI

Zahir, Azem’in odasına girip özel eşyalarını karıştırdı. Vefat eden karısı hakkında konuşan Zahir, Azem’i kızdırdı.

Zahir'in sözlerine dayanamayan Azem otele geldi. O sırada müzikolde türkünün sözleriyle buğulu gözlerle uzaklara daldı.

YILMAZ ERDOĞAN'IN ŞİİRİ YÜREKLERE DOKUNDU

Karşılaştığımız her güçlük

Size kazandırmayan her hamle

Öfkeyi büyütür içimizde

Bir tatsız emanet gibi

Sıkışıp kalır içimizde kızgınlık

Dışarı atsan bela

İçeride tutsan ülser

Derdimiz dermana ulaşmaz şikayetle

Tek başına yüzleşmek zorunda kalırsınız

Gerçekle...

'GÖRDÜN MÜ YILLAR GEÇMİŞ' - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Dizinin son sahnesinde Hulusi Gökmeşe'nin seslendirdiği "Gördün mü Yıllar Geçmiş" isimli şarkı duygusal anlar yaşattı!

SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

İnci Taneleri'nin ikinci bölümü sosyal medyada çok konuşuldu. Diziyi takip edenler bölümle ilgili düşüncelerini paylaştılar...

Yücel

Hazar Ergüçlü ne kadar gerçek oynuyor.

Hele o balık pişirirken şarkı söyleme sahnesi!

Bravo.

Ömer Demir

Uzun zamandır dizi izlememiştim. Yılmaz Erdoğan varsa biz varız. Emeğinize sağlık.

Sevil

İşlemediği bir suçla sessizliğe mahkum etmiş kendi Azem. Onca yıl çocuklarını düşüyle yaşamış, çocukları da onu aramamış. Hikâye henüz başlamadı. "Eğer bir insanın evladı sağ salim bir şekilde yanı başındaysa geri kalan problemlerin hiç bir önemi yoktur.."

Figen Düzen

Hazar Ergüçlü kadın o kadar yetenekli ki Yılmaz Erdoğan'ın şahane oyuncu seçimi... Dizinin her bölüm daha da bağımlılık yaptığı bir dizi izliyoruz her hafta...