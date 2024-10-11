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İnci Taneleri'nden anlamlı başlangıç: Kadına yönelik şiddet, büyük bir insanlık suçudur

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#İnci Taneleri#Kanal D#Yılmaz Erdoğan
İnci Tanelerinden anlamlı başlangıç: Kadına yönelik şiddet, büyük bir insanlık suçudur
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 11:23

Kanal D dizisi “İnci Taneleri”, son dönemdeki toplumsal hassasiyetleri göz ardı etmedi. Dizinin yeni sezondaki ilk bölümü, ekranlara güçlü bir sosyal mesajla geldi. Dizinin başlangıcında siyah ekran üzerinde “Kadına yönelik şiddet, büyük bir insanlık suçudur. Asla kabul edilemez!” ifadeleri belirdi.

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DİRENEN BİR KADIN: DİLBER

İnci Taneleri, gerçekçi hikayesi ve kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratan senaryosuyla ilk bölümünden itibaren dikkat çekiyor. Dizi, toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında da önemli mesajlar veriyor. Dizinin başrolünde yer alan Hazar Ergüçlü’nün canlandırdığı “Dilber” karakteri de sanılanın aksine ayakları üzerinde durabilen, güçlü ve hayata karşı direnebilen bir kadın olarak karşımıza çıkıyor.

İnci Tanelerinden anlamlı başlangıç: Kadına yönelik şiddet, büyük bir insanlık suçudur

HEM SENARİST HEM BAŞROL

İnci Taneleri’nde Yılmaz Erdoğan, cezaevinden çıkan emekli öğretmen ‘Azem’i canlandırırken dizinin senaryosunu da kaleme alıyor. Dizide Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü’nün yanı sıra Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Bora Cengiz, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, İrem Çıray, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Ülkü Hilal Çiftçi, Orkuncan İzan ve Furkan Rıza Demirel gibi isimler rol alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor.

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İnci Tanelerinden anlamlı başlangıç: Kadına yönelik şiddet, büyük bir insanlık suçudur

17 EKİM’DE KANAL D’DE

BKM imzalı İnci Taneleri’nin yeni bölümü, 17 Ekim Perşembe saat 20.00’de Kanal D’de yayınlanacak.

 

 

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#İnci Taneleri#Kanal D#Yılmaz Erdoğan

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