İnci Taneleri'nden anlamlı başlangıç: Kadına yönelik şiddet, büyük bir insanlık suçudur

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DİRENEN BİR KADIN: DİLBER

İnci Taneleri, gerçekçi hikayesi ve kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratan senaryosuyla ilk bölümünden itibaren dikkat çekiyor. Dizi, toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında da önemli mesajlar veriyor. Dizinin başrolünde yer alan Hazar Ergüçlü’nün canlandırdığı “Dilber” karakteri de sanılanın aksine ayakları üzerinde durabilen, güçlü ve hayata karşı direnebilen bir kadın olarak karşımıza çıkıyor.

HEM SENARİST HEM BAŞROL

İnci Taneleri’nde Yılmaz Erdoğan, cezaevinden çıkan emekli öğretmen ‘Azem’i canlandırırken dizinin senaryosunu da kaleme alıyor. Dizide Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü’nün yanı sıra Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Bora Cengiz, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, İrem Çıray, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Ülkü Hilal Çiftçi, Orkuncan İzan ve Furkan Rıza Demirel gibi isimler rol alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor.

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17 EKİM’DE KANAL D’DE

BKM imzalı İnci Taneleri’nin yeni bölümü, 17 Ekim Perşembe saat 20.00’de Kanal D’de yayınlanacak.