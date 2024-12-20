İnci Taneleri'nde tehlikeli takas... Aracın içinden sağ çıkabilecekler mi?

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CİHAN OLAYLARIN ORTASINDA KALDI

Aksiyonu yüksek bölümde pavyonda Kamuran, Zahir tarafında köşeye sıkıştı. Zahir pavyonun kapı güvenliğinin sorumluluğunu alınca Kamuran rahatsız oldu. Azem, Cihan’ı karanlık dünyadan ne kadar uzak tutmak istese de Cihan olayların ortasında kaldı.

“ACIYI KADINLAR YAŞIYOR!”

Azem’in romanını okuyan Piraye, eğlence sektöründe çalışan kadınların hayatları ile yüzleşti. “Pembe filtreli dünyamızda oyalanıp duruyoruz. Acının daniskasını da bu kadınlar yaşıyor. Üç kuruş para için çektikleri kahır; ne çok şeyden habersiz yaşıyoruz” cümleleriyle; Dilber ile Yıldız’ın yaşadıklarını anlamaya çalıştı.

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SİLAHLAR PATLADI

Dizinin finalinde Elif’in, Necmi’nin elinde olduğunu duyan Reyyaz, Necmi’nin takas teklifini kabul etti. Takas zamanı geldiğinde Cihan, Necmi’yi yalnız bırakmadı. Aleyna, Reyyaz’ın elinden kurtuldu ve Necmi’yle kavuştu. Reyyaz’ın adamları Necmi ve Aleyna’nın bulunduğu araca saldırdı. Necmi ile Aleyna, kurşunların arasında kaldı.

GÜÇLÜ KADRO

BKM yapımı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç’in yanı sıra Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan gibi isimler yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor. Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ yeni bölümleri ile perşembe akşamları saat 20.00’de Kanal D’de!