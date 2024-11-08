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İnci Taneleri’nde sürpriz isim!

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#İnci Taneleri#Kanal D#Cezmi Baskın
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2024 12:19

İnci Taneleri’nin yeni bölümünde Cihan, ilk kez Azem’e “Baba” diyerek hitap etti. “Sana inanıyorum baba.” sözleriyle başlayan duygusal yakınlaşma, izleyicinin içini ısıttı. Duayen oyuncu Cezmi Baskın’ın yayınevi sahibi olarak kadroya girmesi gecenin sürprizi oldu.

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SAVAŞ BAYRAKLARI ÇEKİLDİ

Kanal D’nin fenomen dizisi İnci Taneleri’nin aksiyon dolu bölümünde, pavyonun taranması sonrasında, Azem de savaş bayraklarını çekti.

İnci Taneleri’nde sürpriz isim

KİM NE DERSE DESİN

Düğünde çıkan çatışmanın ardından kendisini suçlayan Azem’in Cihan’la duygusal yakınlaşması dikkat çekti. Cihan’ın Azem’e “Kim ne derse desin ben sana inanıyorum baba.” diyerek sarılıp ağladığı sahnelerde duygu dolu anlar yaşandı.

SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI

“Mademki bir savaşın içindeyiz o zaman hayatta kalacağız.” diyen Azem ile Cihan, Zahir’i tehdit ederek Dilber ile Yıldız’ı beladan kurtardı. Güzel haberi alan Dilber, sevinç çığlıkları eşliğinde Azem’e sevgi gösterisinde bulundu.

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İnci Taneleri’nde sürpriz isim

GERÇEKLERİN AĞIRLIĞI

Aleyna’yı bulan Cihan, onunla bir anlaşma yaptı ve Aleyna’nın fikriyle tehlikeli oyunlara adım attı. Eski kötü alışkanlıklarının girdabında çırpınan Nehir, herkesten sakladığı gerçekle yüz yüze gelmenin ağırlığını yaşadı.

İnci Taneleri’nde sürpriz isim

BABACAN YAYINEVİ SAHİBİ

Azem’in hikayesini kitaplaştırmak için yayınevine giden Nergis’i yayınevi sahibi Edip Dirhem (Cezmi Baskın) karşıladı. Seyirci, diziye konuk oyuncu olarak katılan Cezmi Baskın’ın babacan karakteriyle karşılaştı.

İnci Taneleri’nde sürpriz isim

 

 

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#İnci Taneleri#Kanal D#Cezmi Baskın

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