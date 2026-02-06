×
İnci Taneleri'nde sırlar açığa çıktı... Azem'in zor kararı!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2026 00:03

Kanal D’nin sevilen dizisi İnci Taneleri, merakla beklenen 3. sezonu ikinci bölümüyle ekrana geldi. Dizinin yeni bölümünde merak edilen sorular cevap buldu.

Ortadan kaybolan Azem’in nerede olduğuna dair yeni detaylar ekrana geldi. Bir süre eski dostu Şükrü’nün yanında kalan Azem, daha sonra oradan ayrıldı. Aynı saatlerde Ferda için kan veren Cihan, ablası Nehir’i hastanede ziyaret etti. Babasının izini süren Cihan, Palas Otel’e giderek Azem’in kaldığı odayı inceledi.

YASADIŞI PARA VE GÜZELLİK MERKEZİ PLANI

Otele gelen Nusret, yapılan operasyonun parasını aldı. Yasadışı parayı kayıt altına almak isteyen ekip, Dilber’in güzellik merkezine ortak olma karar verdi.

PİRAYE’YE BÜYÜK SÜRPRİZ

Azem’in öldüğünü düşünen Piraye, yaşananların ağırlığıyla yalnız kalmaya çalıştı. Ancak Piraye’yi gizlice takip eden Azem, karşısına çıkarak büyük bir sürprize imza attı.

KAÇIRILMA GECESİ EKRANA GELDİ

Kaçırıldığı geceye dair sahnelerde Reyyaz, Azem’e aralarında bir anlaşma kalmadığını söyledi. İhanetle suçladığı Azem’e, polisle çekilmiş fotoğrafını gösterdi. Azem ise oğlunu muhbir olmaktan kurtarmak için bu yükü üstlendiğini ve kimsenin durumdan haberdar olmadığını dile getirdi.

AZEM'E ÖLÜM TEHDİDİ

Reyyaz, Azem’i ormanlık alana götürerek silah doğrulttu ancak tetiği çekmedi. Herkesin Azem’i öldü bileceğini söyleyen Reyyaz, ortadan kaybolmasını istedi. Çaresiz kalan Azem, gizlice otele gidip eşyalarını aldı ve Kasım ile Nergis’e her şeyi anlattı.

PAVYONDA GERGİNLİK TIRMANDI

Kamuran’la sorun yaşayan Dilber ve Yıldız sahne almak istemedi. Kamuran’ın ses kaydıyla yaptığı şantaja silahla karşılık veren Dilber, kaydı sildirdi ancak pavyondan kovuldu. Dilber’in sahneden ayrıldığını öğrenen müşteriler mekanı karıştırdı.

CİHAN’DAN İNTİKAM YEMİNİ

Cihan, Elif’e babasının katilinin Reyyaz olduğunu söyledi. Büyük şok yaşayan Elif, durumu babasına sordu. Reyyaz suçlamayı reddetse de Cihan’ın “Sevgilim, ben senin babanı öldüreceğim” sözleri geceye damga vurdu.

OPERASYON VE KAÇIRILMA

Finalde Reyyaz’ın adamları Nusret ve ekibine operasyon düzenledi. Operasyon sırasında Cihan da kaçırıldı.

