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İnci Taneleri'nde sırlar açığa çıkacak mı?

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#İnci Taneleri#Kanal D#Yılmaz Erdoğan
İnci Tanelerinde sırlar açığa çıkacak mı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 13:57

Kanal D'nin BKM imzalı sevilen dizisi 'İnci Taneleri, heyecanlı fragmanıyla dikkat çekiyor. Tanıtımda Azem, Nehir'le olan mücadelesine devam ederken "Katil kim?" sorusu yeniden gündeme geliyor. Zahir, Dilber'in canını yakmak için bu kez Necmi'ye saldırıyor. Öte yandan ailesi ile Azem arasında seçim yapmaya zorlanan Piraye'ye Azem, hikayenin sonunu beklemesi gerektiğini söylüyor.

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AZEM KATİLİ SÖYLEYECEK Mİ?

Heyecanı yüksek bir bölüm olacağının sinyalini veren tanıtım, Nehir'in hevesle "Hoş geldin" diyerek babasını kucaklamasıyla başlar. "Ben hazırım anlat" diyen Nehir, gerçeği duyabilecek mi? "Fazla kaçacak yerim kalmadı" şeklinde konuşan Azem, kızına gerçekleri söyleyecek mi? Cihan'ın "Çok mu zor söylemesi" sözleri üzerine "Çok zor" diyen Azem, omuzlarına yüklenen sırlardan kurtulabilecek mi? 

İnci Tanelerinde sırlar açığa çıkacak mı

PİRAYE KİMİ SEÇECEK?

Talip'in "Ya o adam ya ailen" sorusuyla seçim yapmaya zorlanan Piraye, kimi seçecek? Azem'in Piraye'ye "Hikayenin sonunu oku ve öyle tercih yap" demesi katilin kim olduğu konusunda kafaları iyice karıştırdı.

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İnci Tanelerinde sırlar açığa çıkacak mı

GÜÇLÜ KADRO

BKM yapımı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç'in yanı sıra Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan gibi isimler yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor. Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri' yeni bölümleri ile perşembe akşamları saat 20.00'de Kanal D'de!

İnci Tanelerinde sırlar açığa çıkacak mı

 

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#İnci Taneleri#Kanal D#Yılmaz Erdoğan

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