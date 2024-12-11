İnci Taneleri'nde sırlar açığa çıkacak mı?

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AZEM KATİLİ SÖYLEYECEK Mİ?

Heyecanı yüksek bir bölüm olacağının sinyalini veren tanıtım, Nehir'in hevesle "Hoş geldin" diyerek babasını kucaklamasıyla başlar. "Ben hazırım anlat" diyen Nehir, gerçeği duyabilecek mi? "Fazla kaçacak yerim kalmadı" şeklinde konuşan Azem, kızına gerçekleri söyleyecek mi? Cihan'ın "Çok mu zor söylemesi" sözleri üzerine "Çok zor" diyen Azem, omuzlarına yüklenen sırlardan kurtulabilecek mi?

PİRAYE KİMİ SEÇECEK?

Talip'in "Ya o adam ya ailen" sorusuyla seçim yapmaya zorlanan Piraye, kimi seçecek? Azem'in Piraye'ye "Hikayenin sonunu oku ve öyle tercih yap" demesi katilin kim olduğu konusunda kafaları iyice karıştırdı.

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GÜÇLÜ KADRO

BKM yapımı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç'in yanı sıra Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan gibi isimler yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor. Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri' yeni bölümleri ile perşembe akşamları saat 20.00'de Kanal D'de!