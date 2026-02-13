İnci Taneleri'nde sır ortaya çıktı

Haberin Devamı

AZEM ÇIKIŞ YOLU ARIYOR

Azem’in eski öğrencisi olan Emniyet Müdürü Erman, Azem’in kayboluşunu yakından takip etmeye başladı. Babasının öldürüldüğünü düşünen Cihan’dan bilgi almak isteyen Erman, gerilimi artırdı. Cihan’ın intikam peşinde olduğunu öğrenen Azem ise yaşadığını kanıtlamak için bir video çekmeye karar verdi. Sevdiklerinin zarar görmemesi için ondan nefret etmelerini bile göze aldı.

CİHAN KÖŞEYE SIKIŞTI

Reyyaz, Cihan’ı alıkoyarak parasını getirmesi için gözdağı verdi. Tam bu sırada Elif’in hamile olduğu haberi ortalığı karıştırdı. Reyyaz, Cihan’a hamilelik meselesini sonlandırmasını ve Elif’ten uzak durmasını söyledi. Ferda’nın eşi Gülten’in davet ettiği yemekte ise okunan şiir kitabındaki isim dikkat çekti: Azem Yücedağ…

Haberin Devamı

DİLBER’İN SIRRI

Dilber, içinde büyüyen sırrı İzzet’e anlattı. Eski sevgilisi tarafından şiddet gördüğü sırada yaşananların kontrolden çıktığını ve Kamuran’a sığındığını söyledi. Eski sevgilisini öldürdüğünü sanarak yıllardır suçluluk duyan Dilber, katil olmadığını öğrendi. Pavyonda yeniden çalışmaya başlayan Dilber, sahnede eski sevgilisi Servan’ı görünce ise gözlerine inanamadı.

BKM imzalı İnci Taneleri, yeni bölümleriyle her perşembe saat 20.00’de Kanal D’de!